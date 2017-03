“Ôm” 288 tỉ, siêu mẫu Ngọc Thúy gặp nguy cơ gì?

Ngọc Thúy đã sang Mỹ ? Ngày 5-10, PV đến nhà của Ngọc Thúy để tìm hiểu thì có thông tin cô đã đi Mỹ. Riêng người nhà thì từ chối tiếp xúc vì không muốn báo chí can thiệp vào vụ kiện. Theo thông tin từ TAND TP thì phía Ngọc Thúy đã nhờ một luật sư ở quận 1 bảo vệ quyền lợi. Phía ông An cũng thuê luật sư nhưng yêu cầu tòa giữ kín thông tin. Theo đơn kiện, năm 2006, ông Nguyễn Đức An (Việt kiều Mỹ) kết hôn với Ngọc Thúy tại Mỹ. Trong thời kỳ hôn nhân, ông An nhờ vợ đứng tên giùm để mua nhiều tài sản tại Việt Nam. Tháng 3-2008, ông An yêu cầu ly hôn và Tòa Thượng thẩm Tòa án California, hạt Orange chấp nhận đồng thời tuyên toàn bộ tài sản với tổng giá trị ước tính khoảng 288 tỉ đồng là của ông An. Sau đó ông An nhiều lần yêu cầu Ngọc Thúy giao trả số tài sản này nhưng cô không giao mà còn có dấu hiệu tẩu tán. Do đó, ông khởi kiện đề nghị TAND TP.HCM buộc Ngọc Thúy trả lại số tài sản trên. Theo danh sách ông An cung cấp cho tòa (dài ba trang giấy khổ A4), khối tài sản gồm chín căn hộ chung cư cao cấp nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP.HCM); 14 lô đất và biệt thự tại TP Phan Thiết; một biệt thự ở quận Bình Thạnh (TP.HCM); ba lô đất ở TP Vũng Tàu; bảy xe hơi các loại và tiền trong tài khoản tại ngân hàng… H.YẾN - P.LOAN