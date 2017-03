Ôm cua, thùng container rơi xuống đường

Mặt đường bị nhiều vết cày sâu, may mắn không có thương vong. Một thanh tra giao thông có mặt tại hiện trường cho hay: “Nguyên nhân tai nạn có thể do chốt gù giữa đầu kéo với thùng hàng container bị mòn và tài xế ôm cua gấp”.

Cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Tuấn (quê Trà Vinh) chạy xe container kéo theo rơmoóc (loại 40 feet) đi trên xa lộ Hà Nội. Khi đến ngã tư RMK (quận Thủ Đức) xe gặp sự cố mất lái đã tông nhiều mét bê tông dải phân cách làn đường khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Trưa 5-7, trên quốc lộ 1A qua xã Phước Nam (Thuận Nam, Ninh Thuận), xe ben do Trần Thái Hùng (ngụ Ninh Thuận) điều khiển đã tông vào hông xe khách giường nằm Phương Trang chạy ngược chiều. Xe khách rơi khỏi đường. Hơn 20 hành khách may mắn thoát nạn. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn do xe ben lấn trái.

Cùng ngày, trên quốc lộ 19, đoạn qua thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Bình Định), xe tải nhẹ do tài xế Nguyễn Văn Nở (ngụ Bình Định) điều khiển chở hàng trăm khúc gỗ xẻ. Khi đến vị trí trên, do xe chở quá nặng và một lốp sau bị nổ khiến xe bị mất thăng bằng và lật nhào giữa đường. Tài xế chỉ bị thương nhẹ.

A.PHƯỚC - X.NGỌC - M.TRÂN - X.VINH