“Ông chủ “bóc lịch“ sau song sắt vì “chăn gái“

Trả giá vì kinh doanh trên thân xác phụ nữ.



Theo Thanh Tâm (PLVN)



Từ nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân về việc tại nhà trọ Sân Vườn ở ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) có nhiều biển hiện chứa chấp mại dâm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hậu Giang đã cử trinh sát xác minh, điều tra.Qua một thời gian theo dõi, các trinh sát ghi nhận: Nhà trọ Sân Vườn do đối tượng Võ Văn Kiệt (SN 1958, ngụ cùng địa chỉ) làm chủ. Tại đây có một quy luật là thỉnh thoảng có những người khách đến thuê phòng thì lát sau ông chủ nhà trọ sẽ điện thoại cho một vài cô gái “mắt xanh mỏ đỏ” đến.Sau đó, những cô gái này đều tự động đi vào những căn phòng mà những người khách trước vừa tới. Và cũng chỉ khoảng trên dưới 1 tiếng đồng hồ sau thì các cô gái lại đi ra trước và vội vã rời đi. Trong lúc khách và các cô gái ở trong phòng thì ông chủ nhà trọ luôn chú tâm quan sát mọi động tĩnh ở phía trước đến mức gần như “con kiến cũng không thể lọt qua”...Từ những dấu hiệu này, các trinh sát có đủ niềm tin rằng nhà trọ Sân Vườn có dịch vụ “tươi mát”. Phương án phá án lập tức được lập ra. Trưa ngày 7/5/2012, nguồn tin từ cơ sở báo về cho hay vừa có 2 người khách đến thuê phòng và chỉ một lúc sau thì có 2 cô gái “ăn sương” cũng đáp tới. Lập tức, PC45 - Công an tỉnh Hậu Giang kết hợp với Công an huyện Phụng Hiệp ập đến Nhà trọ Sân Vườn, đề nghị cho công an tiến hành kiểm tra hành chính.Qua kiểm tra, công an phát hiện tại 2 phòng trọ có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Vật chứng thu giữ được gồm: 3 điện thoại di động, 3 bao cao su trong đó có 1 cái đã qua sử dụng và 590.000 đồng tiền mặt. Các đối tượng có liên quan đều được mời về trụ sở Công an huyện Phụng Hiệp để làm rõ.Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận: Khi đến Nhà trọ Sân Vườn, nếu khách có nhu cầu “em út đến phục vụ” thì thỏa thuận với Kiệt theo mức giá mỗi lần mua dâm theo kiểu “đi tàu nhanh” là 200.000 đồng, cộng thêm 30.000 đồng tiền phòng trọ. Sau khi đưa khách vào phòng đợi sẵn, Kiệt sẽ gọi điện thoại cho các “gái bán hoa” tới phục vụ khách mua dâm.Một trong hai “khách làng chơi” bị bắt quả tang hôm đó khai nhận đã đến mua dâm tại Nhà trọ Sân Vườn của Kiệt 3 lần, lần nào cũng đều “bo” thêm cho ông chủ Kiệt công “gọi gái” là 50.000 đồng/lần. “Khách làng chơi” còn lại thì khai đã đến nhà trọ Sân Vườn mua dâm được vài lần nhưng cụ thể bao nhiêu lần thì “không nhớ nổi”.Trong 2 gái mại dâm bị phát hiện, 1 cô khai đã bán dâm tại Nhà trọ Sân Vườn từ Tết nguyên đán 2012, cô còn lại mới “hành nghề” được khoảng 10 ngày. Mỗi lần “có khách”, Kiệt đứng ra thỏa thuận giá cả, giữ tiền rồi điện thoại cho các “đào” tới. Sau khi “xong việc” thì Kiệt lấy 30.000 đồng tiền phòng, còn đưa lại cho gái mại dâm 200.000 đồng/lần.Võ Văn Kiệt sinh năm 1958 trong một gia đình nông dân có 8 anh em. Học hết lớp 3 thì Kiệt nghỉ học, ở nhà làm ruộng rồi lập gia đình và có tất cả 4 người con. Mấy năm gần đây, do có con đường mới mở chạy ngang nên Kiệt xây nhà trọ cho thuê qua đêm. Khách khứa ế ẩm, Kiệt quyết định móc nối và đồng ý cho những vị khách “hám của lạ” được mua dâm ngay tại nhà trọ của mình.Để tránh bị phát hiện, Kiệt đã trực tiếp đứng ra giao dịch với khách rồi mới gọi gái bán dâm tới và trực tiếp là người canh chừng nhưng không ngờ là vẫn không thể che được mắt người dân.TAND huyện Phụng Hiệp mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tòa nhận định: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự công cộng tại địa phương, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và nếp sống văn minh lành mạnh của xã hội; bị cáo biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì mục đích vụ lợi cá nhân đã bất chấp tất cả; bị cáo phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người nên phải chịu tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội nhiều lần...Cuối cùng, Tòa quyết định phải xử phạt nghiêm khắc đối với Võ Văn Kiệt nên tuyên phạt bị cáo này mức án 5 năm tù về tội “Chứa mại dâm” theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 254 Bộ luật Hình sự.