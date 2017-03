Ông chủ nhà trọ lĩnh án vì "giở trò" với thiếu nữ

Sau khi thi hành bản án 10 năm tù về các tội "vi phạm chế độ một vợ một chồng", "bắt giữ người trái pháp luật" và "cố ý gây thương tích", Trần Phi Hùng (44 tuổi) về sống tại phường 7, quận Phú Nhuận (TP HCM) và hành nghề chạy xe ôm. Do muốn kiếm thêm thu nhập, ông ta ngăn nhà thành nhiều phòng để cho thuê. Ngày 28/10/2009, chị Sa tìm đến thuê phòng. Do cùng quê nên Hùng và khách trọ mau chóng thân thiết. Tối hôm sau, Sa gọi điện kêu ông chủ đến chỗ làm chở mình về. Thấy còn sớm, Hùng mời cô gái trẻ đi uống cà phê rồi chuyển sang quán nhậu.



Về đến nhà, Sa đi vệ sinh thì bị Hùng kéo lại đòi... "yêu". Lúc này, chị Như (khách thuê phòng khác) đi làm về gọi cửa nhưng chủ nhà không chịu mở mà đuổi "đi chơi đi". Do chị này không đồng ý, Hùng nhốt Sa vào phòng rồi xuống mở cửa cho khách.Quay trở lại, Hùng mở nhạc thật to để mọi người xung quanh không nghe tiếng động rồi tiếp tục đòi "chuyện vợ chồng" với Sa. Bị cự tuyệt, ông chủ nhà đã dùng vũ lực buộc cô khách trọ phải "chiều" mình.



Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân nhưng chị Như không dám can thiệp vì rất sợ ông chủ nhà hung hãn. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Hùng bỏ đi thì chị Sa đến công an trình báo sự việc. Quá trình điều tra, "yêu râu xanh" nhận tội. Nhưng khi vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm Hùng một mức kêu oan vì cho rằng đã bị ép cung.



Tuy nhiên TAND quận Phú Nhuận xác định hoàn toàn có cơ sở buộc tội "hiếp dâm" đối với Hùng và phạt bị cáo 4 năm tù. Không chấp nhận, ông chủ nhà kháng cáo.Ngày 18/8, tại phiên xử phúc thẩm Hùng tiếp tục kêu oan. Ông ta khẳng định đêm hôm đó đã tìm Sa để đòi tiền thuê nhà nhưng cô này không chịu trả. Do tức giận nên đã đánh chứ không hiếp dâm nạn nhân. Hùng cũng thừa nhận những vết thương trên người Sa là do mình gây ra nhưng không thể giải thích tại sao mình có những vết trầy xước tại "chỗ hiểm".



Trong khi đó chị Sa có lời khai đã cào cấu, gây chảy máu cho Hùng khi người này thực hiện hành vi đồi bại. Đồng quan điểm với cấp sơ thẩm, TAND TP HCM đã bác kháng cáo kêu oan, giữ nguyên mức án 4 năm tù về tội "hiếp dâm" đối với ông chủ nhà.



Theo Vũ Mai (VNE)



*Tên nạn nhân đã được thay đổi.