Ông John McCain ủng hộ bỏ cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp hai thượng nghị sỹ John McCain (giữa) và Sheldon Whitehouse (bên trái). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN),

Hoan nghênh thượng nghị sỹ John McCain và thượng nghị sỹ Sheldon Witehouse sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; tin tưởng chuyến thăm sẽ để lại những dấu ấn quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng với sự hiểu biết sâu rộng về đất nước, con người Việt Nam, trên cương vị của mình, thượng nghị sỹ John McCain đã nhiều đóng góp quan trọng vào tiến trình hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ từ thời điểm bình thường hóa quan hệ đến việc thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước hiện nay.Đánh giá cao thiện chí, tình cảm của thượng nghị sỹ John McCain và thượng nghị sỹ Sheldon Witehouse dành cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai nước tiếp tục trao đổi các đoàn cấp cao nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ.Tại buổi tiếp, thượng nghị sỹ John McCain bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam và gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Hà Nội.Đánh giá cao thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh hai nước đang tiến tới kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, thượng nghị sỹ John McCain cho biết, sau chuyến thăm Việt Nam lần này, ông sẽ cùng thượng nghị sỹ Sheldon Witehouse đề nghị Quốc hội Mỹ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.Thượng nghị sỹ John McCain và thượng nghị sỹ Sheldon Witehouse mong muốn hai nước thắt chặt hơn nữa hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; đảm bảo an ninh mạng; xây dựng các công trình thủy điện...Đề cập đến Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), thượng nghị sỹ John McCain cho rằng, đây là cơ hội hợp tác phát triển không chỉ cho mỗi nước mà cả khu vực.Tại buổi tiếp, hai bên đã bàn thảo về vấn đề cùng quan tâm trong đó có vấn đề biển Đông; bày tỏ lo ngại trước hành vi vi phạm pháp luật quốc tế nghiêm trọng của Trung Quốc trên biển Đông, làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng hải quốc tế và đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, là dân tộc đã trải qua nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, hơn ai hết, Việt Nam luôn mong muốn duy trì hòa bình; không ngừng xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác rộng mở với mọi quốc gia trên thế giới để cùng hợp tác xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn thượng nghị sỹ John McCain, thượng nghị sỹ Sheldon Witehouse và các nghị sỹ Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam, có những hành động cụ thể hỗ trợ Việt Nam bảo vệ chủ quyền trên cơ sở pháp luật quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới./.

Theo Vietnam+