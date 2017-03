“Ông kẹ” ở cầu vượt Sóng Thần

Vì sợ chúng quậy phá nên họ chấp nhận đóng tiền mà không dám báo sự việc đến công an địa phương, do đó càng ngày các đối tượng này càng manh động. Cũng từ tin báo của người dân, Công an TX.Dĩ An đã tóm gọn 2 “ông kẹ” chuyên bắt chẹt các bác tài xe ôm.

Khổ còn gặp eo!



Từ Quảng Ngãi vào Bình Dương tìm kế mưu sinh, anh Trương Công Nhi chưa tìm được việc làm thích hợp nên mang xe máy ra khu vực cầu vượt Sóng Thần chạy xe ôm. Ngày đầu tiên chưa gặp khách đã thấy xuất hiện 2 thanh niên mặt mày bặm trợn đến hỏi vài câu xã giao, liền đó chúng lộ diện là bọn du côn khi lớn tiếng “cho tao 50.000 đồng uống cà phê!”. Không muốn dây dính với đám này, anh Nhi đành bấm bụng móc túi ra nộp cho chúng 50.000 đồng.

Nhận tiền xong, 2 gã nhanh chóng bỏ đi nhưng mấy ngày sau chúng quay lại yêu cầu anh đưa tiền. Lần này, anh Nhi lại đưa chúng 20.000 đồng.

Đồng cảnh ngộ như anh Nhi là các anh Dương Quốc Thôi, quê Vĩnh Long; Lê Văn Hạnh, quê Bình Định và nhiều người hành nghề chạy xe ôm ở khu vực cầu vượt Sóng Thần. Khi họ vừa đưa xe ra đón khách là bị 2 đối tượng này đến hăm dọa “phải nộp tiền bến bãi”, nếu không thì “biến đi chỗ khác!”.



Tương tự, khi anh Thôi vừa mang xe ra gần khu vực cầu vượt Sóng Thần đón khách đã thấy 2 thanh niên này mò tới, chúng đặt vấn đề ngay: “Muốn chạy xe ở đây phải đóng tiền bến bãi!”. Anh Thôi đành làm theo luật mà các đối tượng này đặt ra.

Sau đó, cứ vào ngày chủ nhật, ngày lễ là anh phải đều đặn đóng tiền cho các đối tượng này từ 10.000 - 20.000 đồng; riêng anh Hạnh, khi thấy anh đón được nhiều khách, các đối tượng này buộc anh phải “đóng tiền bến bãi” nhiều lần!

Lần đầu khi anh mang xe ra đón khách tại khu vực cầu vượt đã bị các “ông kẹ” này bắt nộp 200.000 đồng tiền bến bãi. Vì chưa chạy được cuốc nào nên chưa có tiền đóng, anh Hạnh phải xuống nước năn nỉ chúng cho anh 2 ngày sau sẽ mang tiền đến nộp. Đúng 2 ngày, các đối tượng này xuất hiện thu tiền và anh thừa hiểu rằng đây là “luật” do chúng tự đặt ra, lỡ dại mà phạm luật thì hết đường làm ăn!

Sau đó, khi anh Hạnh chuyển sang khu vực phường An Bình đón khách thì các đối tượng này lại xuất hiện, chúng lại buộc anh “nộp tiền bến bãi”. Anh chống chế “đã nộp trước đó rồi” thì nhận được câu trả lời “2 địa bàn khác nhau!”.



Nạn nhân của các đối tượng này phần lớn là những người từ nơi khác tìm đến đây mưu sinh. Nắm được điểm yếu của họ nên chúng giở trò hù dọa sẽ đánh, không cho đón khách khiến nhiều bác tài xe ôm vì muốn yên thân mà phải cắn răng nộp tiền hàng tuần.

Chúng tự phao tin về thế lực của mình khiến cho nhiều bác tài xe ôm phải sợ; như trường hợp của ông Lê Hồng Khanh, khi vừa mang xe máy đến trước cổng KCN Sóng Thần đón khách đã bị các đối tượng này xuất hiện đòi tiền bến bãi. Vì chưa biết “oai” của chúng nên ông Khanh không chịu đưa tiền. Tuy nhiên, ngay tối đó ông Khanh phải lặn lội đi tìm gặp các đối tượng này “xin” được đóng tiền bến bãi là 400.000 đồng.

Các bác tài xe ôm cần trình báo công an địa phương khi phát hiện đối tượng “làm luật” với mình

Chân tướng của 2 “ông kẹ”



Bị vô cớ cưỡng đoạt tài sản trong một thời gian dài nhưng hầu hết những nạn nhân trên đều không dám đến công an trình báo vì sợ các đối tượng này trả thù. Tuy nhiên từ tin báo của người dân, Công an TX.Dĩ An đã lên kế hoạch bắt gọn nhóm tội phạm này.

Qua thu thập các chứng cứ quan trọng, Công an TX.Dĩ An đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Nguyễn Văn Dũng (tự Cu em), SN 1972, ngụ TP.HCM và Nguyễn Hữu Đạo, SN 1966, ngụ Thủ Đức, TP.HCM để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Dũng hành nghề chạy xe ôm ở khu vực Thủ Đức, TP.HCM. Đạo cũng là tài xế xe ôm và từng bị Tòa án TX.Dĩ An xử phạt 12 tháng tù về hành vi cướp giật tài sản. Khi thấy ngày càng có nhiều người hành nghề chạy xe ôm ở khu vực cầu vượt Sóng Thần nên Dũng và Đạo bàn bạc nhau “đóng vai giang hồ” đến đòi tiền bến bãi. Cả 2 đã thực hiện thành công hàng chục vụ mà không vấp phải sự kháng cự nào.

Thấy việc hù dọa người khác lấy tiền quá dễ càng ngày Dũng và Đạo càng mở rộng địa bàn để thu tiền hàng tháng. Tuy nhiên, dù các nạn nhân không dám trình báo sự việc với công an nhưng từ nguồn tin báo của người dân, Công an TX.Dĩ An nhanh chóng vào cuộc và tóm gọn 2 “ông kẹ” này.



Mới đây Tòa án TX.Dĩ An đã đưa vụ án này ra xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng 18 tháng tù giam, Nguyễn Hữu Đạo 24 tháng tù giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản.