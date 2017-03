Ông lão 82 tuổi sát hại dã man vợ 80 tuổi

Ngày 9-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy- Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Nam (82 tuổi, trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thuỵ) về tội danh giết người.



Nạn nhận của ông lão 82 tuổi này chính là vợ của mình, bà Nguyễn Thị Hoan (80 tuổi, trú cùng địa chỉ). Theo tài liệu điều tra, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7-7. Công an huyện Kiến Thụy nhận được tin báo, bà Nguyễn Thị Hoan bị tử vong ngay tại nhà riêng với nhiều vết thương hết sức thương tâm tại vùng đầu, vùng mặt.



Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy kết luận ban đầu, bà Hoan bị mất máu cấp do các vết thương vùng mặt, vùng đầu. Lúc đầu, ông Phạm Văn Nam khẳng định với cơ quan điều tra là vợ mình bị bệnh cao huyết áp, dùng thuốc quá liều nên tự đập đầu vào chấn song cửa sổ, gây nên cái chết bất ngờ.



Tuy nhiên, qua điều tra, lực lượng công an đã xác định ông Phạm Văn Nam chính là hung thủ hạ sát vợ mình. Đấu tranh với ông Phạm Văn Nam, lực lượng công an đã làm rõ, dù cả hai ông bà đã tới tuổi gần đất xa trời nhưng luôn trong tình trạng cơm không lành, canh chẳng ngọt.



Ông Nam thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bà vợ 80 tuổi. Vào trưa 7-7, ông Nam và bà Hoan lại nảy sinh mâu thuẫn. Bực mình, ông Nam đã lao đến, túm tóc, đập mặt bà lão vào thành cửa số rồi tiếp tục túm tóc, đập gáy bà vào cửa sổ.



Chỉ đến khi thấy bà Hoan bất tỉnh, ông Nam mới dừng tay. Thấy bà Hoan đã tử vong, ông Nam liền lấy chiếc chăn đắp ngang người vợ rồi điện thoại gọi các con tới nhà để bàn biện pháp đối phó với cơ quan công an.



Sau khi thay quần áo cho người vợ bị mình sát hại, ông Nam đã ra ngoài, “phao tin” bà Hoan bị sốc thuốc, tự đập đầu vào thành cửa sổ bị thiệt mạng. Song thủ đoạn đó không thể che mắt được cơ quan điều tra.



Theo Tr. Đức (NLĐO)