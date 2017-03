Ông Nguyễn Xuân Anh: Đà Nẵng phải là TP đáng sợ với tội phạm

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 16-11, Công an TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Trần Hồng Hiếu (21 tuổi, trọ đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi cướp giật tài sản của du khách người Nga.



Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 5-11, Hiếu đi xe máy đến 5 Hoàng Kế Viêm (phường Mỹ An) giật túi xách của chị Reviakina Ekarerina (30 tuổi, quốc tịch Nga) đang ngồi uống nước một mình.



Bên trong túi xách của chị có nhiều tài sản giá trị như một điện thoại iPhone 6, 900 USD, 20.000 rup, đôi bông tai và một chiếc nhẫn đính kim cương có giá khoảng 50.000 USD. Tổng giá trị tài sản lên đến hơn 1 tỉ đồng.



Công an đã bắt giữ Hiếu vào đêm 13-11 khi nghi can này đang chơi ở một vũ trường tại TP Nha Trang.