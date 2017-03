Ông Nguyễn Xuân Anh khen thưởng chuyên án bắt “trùm” ma túy

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm đến giữa tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy - PC47 (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào với số lượng lớn do Ngô Việt Huy (trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) cầm đầu.

Huy là nghi phạm “cộm cán” mang nhiều tiền án. Thủ đoạn hoạt động của đường dây này rất tinh vi, manh động. PC47 đã xác lập chuyên án, triệt phá đường dây này.

Qua đấu tranh, PC47 đã bắt giữ nghi phạm cầm đầu cùng hai “chân rết”, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc, 800 g ma túy đá và một số gói heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy còn thu giữ thêm một khẩu súng ngắn bắn đạn chì và hai chiếc xe ô tô. Hiện ban chuyên án đang tiếp tục triển khai, mở rộng đấu tranh để truy bắt các nghi phạm còn lại trong đường dây này.



Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (thứ hai từ trái sang) chúc mừng lực lượng công an. Ảnh: TT

Tại buổi khen thưởng, ông Xuân Anh chúc mừng chiến công của lực lượng công an khi bắt được một đối tượng buôn bán ma túy sừng sỏ. Chặt đứt một đường dây đưa ma túy vào TP, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu lực lượng công an tấn công không khoan nhượng đối với các loại tội phạm trên địa bàn, nhất là tội phạm ma túy. Bởi đây là loại tội phạm nguy hiểm, manh động, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như môi trường của một TP du lịch.



Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết các lực lượng công an TP đã xây dựng nhiều kế hoạch để tấn công, trấn áp tội phạm. Riêng trong chuyên án ma túy này, các lực lượng đã kiên trì, quyết liệt mới phá được chuyên án này. Vì đối tượng cầm đầu rất manh động và có cả vũ khí (súng ngắn).