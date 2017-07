Ông Nguyễn Xuân Anh: Thử làm chủ doanh nghiệp rồi sẽ biết

Theo báo cáo tại kỳ họp thì việc sử dụng ma túy tại Đà Nẵng có dấu hiệu gia tăng. 6 tháng đầu năm, đã phát hiện hơn 1.200 đối tượng nghiện, đa số các đối tượng này đều lợi dụng dịch vụ lưu trú, quán karaoke để sử dụng ma túy. ĐB Lê Thanh Hải (Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng), công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy đạt nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Số tội phạm về ma túy tăng 17,6% về số vụ, tăng 38,1 % về số người, số người nghiện, người sử dụng mà túy tăng nhanh. ĐB Hải cho biết, việc lắp đặt camera trên địa bàn đã phát huy được nhiều hiệu quả, lực lượng công an đã phát hiện hơn 9.000 trường hợp vị phạm trật tự an toàn giao thông, 34 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ cố ý gây thương tích. “Thời gian đến đề nghị UBND TP tiếp tục việc lắp đặt camera, sau khi hoàn thành việc lắp đặt ở quận Hải Châu thì có thể tiến hành lắp đặt ở tất cả các quận huyện còn lại”- ĐB Hải đề nghị.