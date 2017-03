Ông Trần Phương Bình bị bắt, DAB trấn an khách hàng

Theo đó, thông cáo báo chí cho biết vào ngày 13-8-2015, Ngân hàng TMCP Đông Á bị đặt vào trình trạng kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) do những vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của một số cán bộ nguyên là lãnh đạo, quản lý của ngân hàng. Ngay sau sự kiện này, NHNN VN đã cử một số cán bộ do NHNN quản lý sang tham gia vào Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Đông Á.

Đến nay, sau hơn một năm kiểm soát đặt biệt, hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á đã đi vào ổn định và có những tiến triển đáng ghi nhận. Điều đó cho thấy niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu Ngân hàng Đông Á ngày càng được củng cố. Đặc biệt, Ngân hàng Đông Á luôn đảm bảo an toàn thanh khoản, đảm bảo khả năng chi trả, tỉ lệ dự trữ thanh khoản luôn cao hơn quy định của NHNN VN. Cụ thể:

+ Tỉ lệ dự trữ thanh khoản hiện tại là 20% (so với quy định của NHNN là 10%); tỉ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày tiếp theo đối với VND là 82% (so với qui định của NHNN là 50%); tỉ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày tiếp theo đối với các loại ngoại tệ quy USD là 106% (so với quy định là 10%).

+ 11 tháng đầu năm 2016 nguồn vốn huy động của ngân hàng liên tục tăng trưởng với mức tăng bình quân mỗi tháng là 1,5% (tương đương + 1.000 tỉ đồng/tháng). Cuối tháng 11-2016, nguồn vốn huy động tăng trưởng hơn 5% so cuối năm 2015.

+ Dư nợ tín dụng có sự tăng trưởng trở lại từ tháng 8-2016 đến nay. Số lượng khách hàng DongA Bank đang phục vụ là hơn 7 triệu.

+ Về công tác thu hồi xử lý nợ xấu, tính từ thời điểm 13-8-2015 (thời điểm kiểm soát đặc biệt) đến 30-11-2016, Ngân hàng TMCP Đông Á đã xử lý và thu hồi được 3.655 tỉ đồng.

Thông cáo báo chí cũng cho hay vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Đông Á do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình - nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên phó tổng giám đốc DAB và 3 nhân viên có liên quan.

Đây là những cán bộ đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của NHNN VN và Hội đồng xử lý kỷ luật của Ngân hàng TMCP Đông Á đình chỉ chức vụ vào tháng 8-2015 và đã không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần một năm rưỡi qua. Vì vậy, việc cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á.

"Với sự việc nêu trên, ban lãnh đạo Ngân hàng Đông Á kính thông tin chính thức đến tất cả cổ đông, đối tác, khách hàng, các cơ quan thông tấn báo chí, công chúng được biết và khẳng định mọi hoạt động kinh doanh tại ngân hàng vẫn đang diễn ra bình thường, quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo và DAB sẵn sàng đáp ứng khả năng chi trả đầy đủ các nghĩa vụ tài chánh đối với đối tác và khách hàng.

Rất mong cổ đông, đối tác và khách hàng tiếp tục ủng hộ, tin tưởng và đồng hành cùng Ngân hàng TMCP Đông Á" - thông cáo của Ngân hàng Đông Á viết.