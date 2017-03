Ông Trần Phương Bình có vai trò gì ở DongA Bank?

Theo Ngân hàng Đông Á, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C46) đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình - nguyên tổng giám đốc DongA Bank, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên phó tổng giám đốc DongA Bank và ba nhân viên có liên quan.

Ông Trần Phương Bình sinh năm 1959, được bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc DongA Bank từ năm 1998. Ông Bình sở hữu 3% cổ phần tại ngân hàng này.

Ông Bình là cử nhân kinh tế. Trước khi về DongA Bank, ông Bình là một giáo viên giảng dạy về kinh tế. Vợ và các con ông này cũng có tỉ lệ sở hữu tại DongA Bank là 9,62% cổ phần.

Ông Trần Phương Bình

Trước đó, ngày 20-8-2015, Ngân hàng Nhà nước - NHNN đã công bố quyết định đình chỉ chức danh tổng giám đốc và phó tổng giám đốc DongA Bank. NHNN quyết định đình chỉ chức danh tổng giám đốc đối với ông Trần Phương Bình và phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Vân và cho biết sẽ phối hợp với chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại DongA Bank vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Theo lý giải của NHNN, quyết định đình chỉ các chức danh chủ chốt nói trên nhằm đảm bảo DongA Bank hoạt động an toàn, ổn định, đúng pháp luật, sau khi phát hiện nhiều vi phạm pháp luật tại ngân hàng này. NHNN cũng điều động hai nhân sự ở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) giữ chức vụ thay thế.

Chiều 14-8-2015, NHNN cũng đã có thông tin chính thức về kết luận thanh tra toàn diện, quyết định kiểm soát đặc biệt DongA Bank.

Kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, DongA Bank đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của DongA Bank.

DongA Bank là ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt đầu tiên mà NHNN công khai thông tin.