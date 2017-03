Ông Trịnh Xuân Thanh là người do trung ương quản lý

Ngày 12-9, PV Pháp Luật TP.HCM đã tới trụ sở Công an phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) để tìm hiểu một số thông tin liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh (Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

Trả lời câu hỏi về quá trình sinh sống tại khu đô thị Ciputra, ông Trịnh Xuân Thanh có làm thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng theo quy định hay không, đại diện Công an phường Phú Thượng cho biết ông Thanh là cán bộ của trung ương, do trung ương quản lý. Việc cung cấp thông tin liên quan đến ông Thanh phải có ý kiến từ chỉ huy công an quận.

PV tiếp tục hỏi Công an phường Phú Thượng có nắm được việc ông Thanh đã đi vắng nhiều ngày hay không, vị này cho hay cũng chỉ biết được thông qua báo chí phản ánh.

Liên hệ với Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), lãnh đạo đơn vị này cho hay vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đang được cơ quan điều tra làm việc, do đó không thể cung cấp thông tin gì.



Ông Trịnh Xuân Thanh (ảnh nhỏ) và căn biệt thự của gia đình ông tại khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội).

Trước đó, trao đổi với PV về tung tích ông Trịnh Xuân Thanh, người nhà của ông cũng cho biết ông Thanh đã vắng nhà nhiều ngày nay, hiện gia đình cũng không rõ ông đang ở đâu.

“Cách đây mấy ngày, anh ấy nói vào Hậu Giang công tác nhưng từ đó đến nay chưa thấy về. Hiện tại gia đình cũng không biết anh ấy đang ở đâu” - người này thông tin.

Cũng trong sáng nay (12-9), Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu. Về thông tin ông Thanh đang ở Đức, Tỉnh ủy không có cơ sở về chuyện này.

Theo Tỉnh ủy Hậu Giang, đến nay ông Thanh vẫn chưa hồi đáp thư triệu tập của Tỉnh ủy về việc yêu cầu ông phải có mặt ở Hậu Giang chậm nhất là ngày 13-9 để giải quyết các vấn đề có liên quan. Dự kiến ngày 16-9 tới đây, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ vào Hậu Giang để triển khai quyết định của Ban Bí thư về việc khai trừ đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Trước đó, phiên họp đầu tháng 9 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiến nghị Ban Bí thư khai trừ đảng đối với ông Thanh. Trong khoảng thời gian này, Tỉnh ủy Hậu Giang cũng nhận được đơn của ông Thanh giải trình một số vấn đề có liên quan đến bản thân, đồng thời đề đạt nguyện vọng xin ra khỏi Đảng.

Ngay sau đó, ngày 8-9, Tỉnh ủy Hậu Giang có thư triệu tập gửi đến tận nhà yêu cầu ông Thanh ngày 13-9 phải có mặt tại tỉnh để giải quyết.

Đến ngày 9-9, trên website dangcongsan.vn phát đi bản tin “Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh”.