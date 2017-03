Ông Trương Hòa Bình thăm người dân Sông Tranh 2

Theo UBND huyện Bắc Trà My, thời gian qua đã xảy ra trên 75 trận động đất, gây hư hỏng gần 1.800 nhà ở của dân và 32 trụ sở công cộng. “Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chuyển 2,6 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại (đợt 2) do động đất gây ra. Tới đây huyện sẽ tập trung giải ngân để nhân dân sửa chữa nhà ở trước tết Nguyên đán” - ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, báo cáo.

Tại buổi làm việc, ông Trương Hòa Bình đề nghị huyện Bắc Trà My phải làm tốt công tác an dân và có phương án đối phó với động đất trong thời gian tới. Huyện cũng cần nghiên cứu khai thác tiềm năng về phát triển lâm nghiệp; phát triển du lịch về nguồn tại quần thể di tích Nước Oa để xóa đói giảm nghèo. Ông Bình cũng tặng 30 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng và một chiếc xe đạp cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

LÊ PHI