Ôsin kiện chủ vì bị đuổi vào ban đêm

Từng có vụ ôsin kiện chủ Cuối năm 2002, bà C. đến giúp việc cho gia đình bà D., hai bên thỏa thuận nếu muốn cắt hợp đồng thì phải báo trước một tháng. Bà C. kể tháng 11-2010, bà D. nghi bà trộm tiền nên đã chửi bới, lục đồ đạc, bắt bà cởi hết quần áo để kiểm tra và khóa cửa nhốt không cho ra ngoài. Dù công an xác định bà vô can nhưng bà vẫn bị đuổi việc. Vì vậy, bà khởi kiện yêu cầu bà D. phải bồi thường 19 triệu đồng, bao gồm 9 triệu đồng tiền lương, trợ cấp thôi việc… và 10 triệu đồng tiền bồi thường tổn thất về tinh thần do bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Ngoài ra, bà còn yêu cầu bà D. phải công khai xin lỗi bà tại địa phương. Xử sơ thẩm, TAND quận 11 (TP.HCM) nhận định không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của bà C. bởi bà đã tự ý nghỉ việc. Còn việc bà C. đòi bồi thường tổn thất tinh thần 10 triệu đồng, công khai xin lỗi tại địa phương là không hợp lý. Bởi bà D. thể hiện rõ thái độ nghi ngờ bà C. lấy trộm, yêu cầu cho kiểm tra phòng, kiểm tra người thì rõ ràng đã gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của bà C. Điều này pháp luật không cho phép, lỗi thuộc về bà D. Nhưng bà D. kiểm tra là có sự đồng ý của bà C., khi kiểm tra chỉ có mặt hai người nên mức độ tổn hại về mặt tinh thần đối với bà C. không lớn. Tòa chỉ chấp nhận một phần yêu cầu, buộc bị đơn bồi thường cho bà C. trên 1,3 triệu đồng. Thuê giúp việc trên ba tháng phải làm HĐLĐ bằng văn bản Theo Điều 16 Bộ luật Lao động (mới, có hiệu lực từ 1-5-2013) thì HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản, trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng các bên có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói. Như vậy, ngoại trừ công việc có thời hạn dưới ba tháng thì HĐLĐ giao kết bằng miệng không phát sinh hiệu lực. Đây là một trong những điểm mới được sửa đổi, bổ sung. Ngoài ra, Bộ luật Lao động sửa đổi lần này quy định khá chi tiết về loại hình lao động giúp việc nhà (mục V, chương XI).