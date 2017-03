Ôsin trộm nhẫn kim cương cho người tình mua xe máy

Ngày 28/8, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Mơ (42 tuổi, Đồng Tháp) mức án 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Theo cáo trạng, vào tháng 2, Mơ được chị P.T.T.T. (ngụ quận 10, TP.HCM) nhận vào làm người giúp việc nhà.

Bị cáo Mơ đứng nghe tòa tuyên án

Sau khi vào làm được hơn một tuần lễ, ngày 10/2, trong lúc dọn dẹp nhà Mơ nhìn thấy túi xách của mẹ chồng chị T. – một Việt kiều Mỹ để tại phòng ăn liền mở ra xem và phát hiện có rất nhiều đô la trong đó.



Sáng hôm sau, thấy gia đình chị T. vẫn để chiếc túi hớ hênh, Mơ nảy sinh ý trộm cắp tài sản. Trong ba ngày liên tiếp, Mơ đã trộm tổng cộng 2.000 USD đem bán được 41,4 triệu đồng. Nữ ô sin này đã chi thêm tiền để sắm 1 lượng vàng gửi tại phòng trọ của bạn trai trước khi trở lại làm việc bình thường.



Ngày 19/2, khi dọn dẹp phòng con trai chị T., Mơ tiếp tục phát hiện trong túi xách tay của chị T. có rất nhiều USD nên lấy trộm 836 USD giấu trong người. Chưa đầy nửa tháng sau, Mơ tiếp tục “lượm” một chiếc nhẫn kim cương rớt dưới tấm nệm của chủ nhà. Lấy lý do con bị bệnh, bị cáo xin nghỉ rồi đem bán chiếc nhẫn được 2.500 USD, mua thêm 5 chỉ vàng để làm của lận lưng.



Thấy người yêu có nhiều tiền, bạn trai Mơ hỏi mượn để mua xe, Mơ đồng ý. Sau đó, bị cáo đã bán số vàng mới sắm rồi đưa cho người yêu vay 38 triệu đồng để mua xe, số còn lại bị cáo sử dụng để tiêu xài cá nhân.



Ngày 7/3, khi Mơ quay lại làm việc, chị T. đã gạn hỏi sự việc. Do nữ ô sin không thừa nhận buộc chủ nhà phải tố cáo ra cơ quan công an. Quá trình điều tra, Mơ đã trả lại cho nạn nhân 1 chiếc nhẫn trọng lượng 5 chỉ vàng cùng 1 máy ảnh hiệu Fujifilm. Nạn nhân đã làm đơn bãi nại cho bị cáo.

Theo M.Phượng (VNN)