Ôtô khách đâm xe tải trên cao tốc Trung Lương, 8 người chết

Thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng 13/6, xe tải 8 tấn do tài xế Huỳnh Tấn Phát đang chạy trên đường cao tốc hướng về TP HCM. Khi đến đoạn huyện Bến Lức (Long An) bất ngờ xe bị bể bánh, đâm vào dải phân cách rồi xe quay ngang nằm giữa đường. Đúng lúc này ôtô khách chở 16 hành khách và 3 trẻ nhỏ do tài xế Nguyễn Thanh Liêm cầm lái lao đến đến đâm trực diện vào xe tải.







Đường cao tốc đầu tiên dành cho ôtô chính thức thông xe

Cú đâm mạnh làm hai xe bị hư hỏng. 5 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 3 người chết trên đường chuyển viện, trong đó có tài xế. Các nạn nhân bị thương được chuyển đến các bệnh viện gần nhất để sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên tại TP HCM.

Đến 9h sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang giữ hiện trường vụ tai nạn, điều tiết giao thông tại khu vực này.

TP HCM - Trung Lương là tuyến cao tốc đầu tiên dành cho ôtô thông xe toàn tuyến vào ngày 3/2/2010. Với tuyến đường cao tốc này, thời gian từ TP HCM đến Tiền Giang được rút ngắn chỉ còn khoảng 30 phút, thay vì 90 phút trước kia. Tuyến đường cao tốc TP HCM - Trung Lương có chiều dài toàn tuyến là 61,9km, được thiết kế với vận tốc 120km/h, gồm 6 làn xe, tổng chi phí ước tính 10.000 tỷ đồng.

Theo An Nhơn (VNE)