Ôtô lọt “hố tử thần” trên đường Hồ Chí Minh

Hố này rộng khoảng 40 cm, dài gần 1 m (ảnh). Khi xảy ra sự cố, đơn vị thi công cầu mới tại đây đã không sớm cử người phân luồng giao thông nên có khoảng 100 ôtô chen lấn, gây kẹt xe trong 1 giờ.

Sáng cùng ngày, ôtô tải 49C-004.50 do Nguyễn Hùng Vương (ngụ Lâm Đồng) điều khiển, vận chuyển mật ong từ Huế đi Dăk Lăk khi đang lên đèo An Khê (Bình Định) bỗng bốc cháy dữ dội. Chiếc xe tải bị thiêu rụi. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân do chập điện ở bình ắcquy.

Tối 7-6, trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu Đà Rằng (Phú Yên), anh Lê Quốc Hội (ngụ Phú Yên) điều khiển xe máy đã tự đâm vào thành cầu và tử vong. Cùng thời điểm, trên quốc lộ 1A đoạn TP Tuy Hòa (Phú Yên), anh Trần Thanh Tuấn (ngụ Phú Yên) chạy xe máy với tốc độ cao, khi vượt qua một ôtô du lịch chạy cùng chiều đã gây tai nạn, làm anh Tuấn chết tại chỗ.

N.LINH - T.LỘC