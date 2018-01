PC67 Công an TP.HCM nhắn nhủ người cổ vũ U-23 VN

Sáng 25-1, trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị lực lượng “tác chiến” để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong đêm chung kết giữa U-23 Việt Nam với U-23 Uzbekistan, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67) Công an TP, đã có những chia sẻ.