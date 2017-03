‘Petrotimes nhiều lần sai phạm’

Tại buổi họp báo Chính phủ cuối ngày 4-10, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã trả lời một số câu hỏi của báo giới về việc thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, tổng biên tập Petrotimes.

. Phóng viên: Việc thu hồi thẻ nhà báo của ông Phong và đình bản ba tháng báo điện tử Petrotimes có phải do tờ báo này đăng lại bài phỏng vấn ông Bùi Thanh Hiếu trên báo tiếng Việt ở nước ngoài về vụ Trịnh Xuân Thanh, thưa ông?

+ Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Đây chỉ là một trong những lý do. Ông Bùi Thanh Hiếu là đối tượng chuyên gây rối an ninh trật tự, đã bị chính quyền xử lý năm 2009 và giờ sinh sống ở nước ngoài, có nhiều hoạt động tuyên truyền sai sự thật nhằm chống Đảng, Nhà nước, bôi nhọ nhiều tổ chức, cá nhân. Việc đăng lại bài phỏng vấn người này trên tờ báo của Hội Dầu khí không chỉ trái tôn, chỉ mục đích của tờ báo, mà còn gián tiếp tiếp tay cho hoạt động chống Nhà nước của ông Hiếu.

. Còn các lý do nào khác, thưa Bộ trưởng?

+ Giấy phép hoạt động báo điện tử Petrotimes là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí; thông tin những vấn đề liên quan đến năng lượng, dầu khí; phản ánh hoạt động ngành dầu khí; tuyên truyền, vận động nhân dân tiết kiệm trong sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường… Nhưng trong thực tế, tin bài trong lĩnh vực khác lấn át tin bài thuộc tôn chỉ, mục đích.

Petrotimes còn đăng nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây hậu quả xấu trong xã hội. Nhiều bài viết xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức.





Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời báo chí. Ảnh: NGHĨA NHÂN

Một số việc trên đã được nhắc nhở, xử phạt hành chính nhưng Petrotimes tiếp tục sai phạm. Với tư cách người đứng đầu Petrotimes, ông Nguyễn Như Phong phải nhận trách nhiệm.

. Bộ trưởng bình luận thế nào về những ý kiến trái chiều trước việc tước thẻ nhà báo của ông Phong?

+ Tôi có biết những ý kiến trái chiều đó. Người làm báo chân chính và đông đảo người dân ủng hộ việc xử lý này. Còn ý kiến một số người trên mạng xã hội là điều dễ hiểu. Người ta còn nói Việt Nam siết chặt báo chí, vi phạm quyền tự do ngôn luận. Tôi xin thưa, Việt Nam có luật pháp Việt Nam, bảo vệ quyền tự do báo chí không chỉ của người làm báo mà còn bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên báo chí của mọi công dân.

Nhà báo, cơ quan báo chí lạm dụng quyền này cho các mục đích khác xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức là phải xử lý nghiêm minh. Việc xử lý Petrotimes góp phần làm trong sạch hoạt động báo chí.