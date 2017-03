Phà 100 tấn bị đâm chìm trên sông Hậu

Tổng thiệt hại có thể lên đến hàng tỉ đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Văn Trạng, Giám đốc Cụm phà Vàm Cống, cho biết: Thời điểm trên, phà 100 tấn do Lê Tất Hiệp làm thuyền trưởng vừa rời bờ ở xã Bình Thành, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) khoảng 50 m. Chiều ngược lại là phà 200 tấn do hai thuyền trưởng Trần Văn Vĩnh và Hứa Văn Tổng điều khiển từ bờ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên (An Giang) sang. Khi sắp cập bờ Đồng Tháp, phà 200 tấn bị mất lái, đâm vào mạn phà 100 tấn khiến chiếc phà này bị thủng và chìm sau khoảng 20 phút.

Chiếc phà bị đâm chìm nằm ven bờ sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp. trong phà còn ba ôtô đang được trục vớt. (ảnh chụp lúc 12 giờ ngày 23-9) Ảnh: V.SƠN

Theo ông Trạng, hàng trăm hành khách cùng xe gắn máy đi trên phà bị nạn đã được chuyển hết sang phà 200 tấn an toàn. Có sáu ôtô bị chìm cùng chiếc phà. Lãnh đạo Cụm phà Vàm Cống kịp thời cho đóng cọc sắt để giữ chiếc phà chìm gần bờ, không cho tuột ra đáy sông sâu. Đến chiều 23-9, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được ba xe gắn máy và toàn bộ sáu ôtô. Trong ngày 24-9, chiếc phà bị chìm sẽ được trục vớt.

Anh Nguyễn Phong Lưu, tài xế xe khách 37 chỗ của Công ty TNHH Kumho Samco (TP.HCM), kể: “Chiếc phà từ từ chìm trong lúc khách đang di chuyển sang phà cứu nạn. Hành khách vừa chuyển hết sang phà cứu nạn thì chiếc phà tôi đi cũng vừa chìm xuống nước, xe tôi bị kẹt lại và chìm cùng phà. Lúc đó bà con hoảng loạn, nhiều người đã nhảy xuống sông bơi vào bờ. Toàn bộ hành lý, hàng hóa gửi theo xe, tư trang cùng tiền bạc của hành khách đều bị nhấn chìm theo dòng nước”.

VĨNH SƠN