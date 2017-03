Phá án từ những linh cảm

Riêng chuyên án giết người, cướp tài sản do cặp sát thủ tuổi vị thành niên gây ra tại bãi đất bỏ hoang ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, lại được phát hiện từ những linh cảm đặc biệt của các chiến sỹ công an.

Các chiến sỹ công an khám nghiệm hiện trường vụ giết người, cướp tài sản

Sáng sớm ngày 30-11-2009, tôi được Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa báo tin về vụ án mạng tại quận Cầu Giấy. Chưa kịp ăn gì, tôi vơ vội chiếc máy ảnh cá nhân và quyển sổ nhỏ rồi “phi” tới hiện trường trên chiếc xe máy Honda Wave RS “đặc chủng” của mình, đến một bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm, ven đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Biết các chiến sỹ công an rất bận rộn với công việc của họ, tôi ra khu vực hiện trường và tìm thấy xác một nam giới khoảng 40 tuổi, mặc quần âu và áo khoác sẫm màu, đang nằm sấp xuống mặt cỏ ở một góc phía bên ngoài bãi đất hoang.

Thấy tôi chụp ảnh công tác khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm dấu vết của các chiến sỹ Phòng Kỹ thuật hình sự và lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, Trung tá Vũ Sỹ Hòa - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Đống Đa cho biết: “Các đối tượng phạm tội đều là trẻ vị thành niên và đã bị bắt giữ”. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Trung tá Vũ Sỹ Hòa chỉ tay về chiếc xe ôtô 4 chỗ ngồi của Công an quận Đống Đa và cho biết các đối tượng gây án đang ngồi trên xe.

Nhìn nét mặt của 2 tên tội phạm ngồi thu lu một góc trên chiếc ôtô, tôi thoáng rùng mình bởi khuôn mặt lạnh tanh của chúng sau khi gây ra tội ác tày trời. Kéo tôi ra một góc để không làm phiền đến công việc của những đồng nghiệp xung quanh, Trung tá Vũ Sỹ Hòa kể lại chuyên án vừa khám phá của các anh và nhắc đi nhắc lại yếu tố quyết định thành công chính là linh cảm nghề nghiệp(!)

0h30 sáng cùng ngày, sau khi tiếp nhận các đối tượng đi trên một chiếc xe máy Attila, không đội mũ bảo hiểm do lực lượng tuần tra của Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội chuyển đến, Công an phường Trung Liệt (Đống Đa) đã kiểm tra sơ bộ, phát hiện các đối tượng mang theo búa đinh, dao, băng dính và dây dù đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa. Linh cảm của Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa mách bảo, với các đối tượng và những phương tiện mang theo bên mình chúng như vậy, nhiều khả năng đây là những tên cướp và giao nhiệm vụ khai thác “nóng” các đối tượng này cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH của Công an quận.

Ngay trong đêm, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được Công an phường Trung Liệt bàn giao cho tổ án Chưa rõ đối tượng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Đống Đa khai thác. Ban đầu, chúng quanh co không khai rõ mang búa, dao, dây dù, băng dính theo người nhằm mục đích gì; chiếc xe máy chúng khai vừa mượn của bạn để đi chơi nên chúng không biết có số đồ vật trên ở trong cốp xe?! Bằng những biện pháp xét hỏi sắc bén của các cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa, sau 5 giờ tích cực đấu tranh, các đối tượng phải khai nhận vừa giết người, cướp xe máy rồi vùi xác nạn nhân ở bãi cỏ hoang ven đường Tôn Thất Thuyết.

Lấy lời khai hai sát thủ vị thành niên là Phạm Đức Huy và Bùi Hồng Ngọc

Sau khi đã có kết quả lời khai ban đầu của các đối tượng gây án, Công an quận Đống Đa tiếp tục phối hợp triển khai xác minh lời khai và tìm được hiện trường vụ án, xác định nạn nhân là nam giới, đang làm ở một doanh nghiệp chuyên đầu tư xây dựng và sống độc thân tại một phòng trọ ở địa bàn huyện Từ Liêm. Trên thi thể nạn nhân có vết đâm bằng dao nhọn và nhiều vết trầy xước ở cổ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra ở giai đoạn này, các đối tượng gây án là Phạm Đức Huy và Bùi Hồng Ngọc vẫn khai loanh quanh, không thể hiện rõ vai trò gây án của từng đối tượng.

Một lần nữa, linh cảm nghề nghiệp của các chiến sỹ công an lại phát huy tác dụng bởi sau khi tìm hiểu kỹ nhân thân, lai lịch của các đối tượng gây án, lực lượng công an nắm được, chúng đều quen biết nạn nhân qua mạng Internet. Bùi Hồng Ngọc và Phạm Đức Huy đều ở độ tuổi vị thành niên và thường xuyên chơi bời lêu lổng, lang thang tại các quán Internet. Gần đây, do chơi bời phóng túng, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên Huy lâm vào cảnh nợ nần. Từ những tài liệu thu thập được nêu trên, các chiến sỹ công an đã đưa họ đến nhận định Huy là kẻ đóng vai trò tích cực trong vụ án và tập trung khai thác đối tượng này.

Đúng như linh cảm của các chiến sỹ công an, Huy khai nhận đã cùng với Ngọc bày mưu lừa anh Phạm Đức Thanh (SN 1969), nạn nhân của vụ án mạng ra khu đất bỏ hoang ven đường Tôn Thất Thuyết để giết hại. Huy đã trực tiếp cầm dao nhọn đâm anh Thanh và bảo Ngọc lấy dây dù, rồi cả hai tiếp tục siết cổ nạn nhân cho tới khi chết hẳn. Mục đích gây án của chúng nhằm cướp chiếc xe máy Attila của anh Thanh để bán lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, bằng sự cảnh giác trong công tác tuần tra của lực lượng CSCĐ và những linh cảm nhạy bén của các chiến sỹ Công an quận Đống Đa kết hợp với các lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội, 2 tên sát thủ tuổi vị thành niên đã không thoát.

