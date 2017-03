Phà Cần Thơ ùn tắc nghiêm trọng

Có thời điểm dòng xe phải xếp hàng ba, hàng bốn kéo dài từ Trung tâm Thương mại Cái Khế đến tận cổng phà. Đến 17 giờ vẫn còn rất nhiều xe phải nối đuôi nhau gần một cây số.

Ông Phan Quang Dự, Giám đốc Cụm phà Hậu Giang, cho biết: “Buổi sáng, lượng xe qua lại bến phà Cần Thơ rất ít nhưng đến trưa thì phía bờ Cần Thơ bắt đầu bị ùn ứ. Cụm phà đã huy động 12 phà hoạt động liên tục để giải tỏa khách, thậm chí nhiều phà phải bỏ bến Vĩnh Long để dồn về phía Cần Thơ. Cụm phà cũng đã phối hợp với lực lượng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông nhằm tránh cảnh lấn tuyến, lấn đường gây mất trật tự ATGT”.

Xe xếp hàng dài dồn ứ ở bờ Cần Thơ. Ảnh: G.TUỆ

Cũng theo ông Phan Quang Dự, trong ngày 3-1, lượng hành khách và phương tiện qua lại phà Cần Thơ tăng đột biến với trên 30 ngàn xe gắn máy (tăng 30% so với ngày thường) và khoảng 7.500 ôtô các loại (tăng 15% so với ngày thường). Nguyên nhân do ngày 3-1 là ngày cuối của kỳ nghỉ tết Dương lịch, người dân từ các tỉnh và du khách bắt đầu trở về TP.HCM.

G.TUỆ