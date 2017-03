Phà chở đông, người và xe rơi xuống nước

Người dân tốt bụng giúp anh Hận vớt chiếc xe máy bị chìm đưa vô bờ - Ảnh: Đông Triều







Anh Hận mình mẫy ướt nhẹp với chiếc xe chìm vừa trục vớt - Ảnh: Đông Triều



Theo Đông Triều (Tuổi trẻ)

Vào thời điểm trên, hai người và một xe máy đang ở trên phà Hòa Trung (giáp ranh giữa xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi và xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau), bất ngờ lọt tỏm xuống dòng kênh xáng Đội Cường.Được biết đó là hai cha con anh Nguyễn Văn Hận (ấp Tân Ánh, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau) và chiếc xe máy của mình.Anh Hận ôm con nhỏ lội vô bờ, mình lấm lem bùn đất. Người dân địa phương tốt bụng giúp anh Hận vớt xe, đưa vô bờ đồng thời trình báo vụ việc với UBND xã Tân Trung.Anh Hận tay run rẩy vì lạnh, cho biết : “Tôi chở vợ con về quê mẹ vợ chơi, trên đường về ngang phà thì gặp nạn”.Chị Lương Tú Anh - đi cùng chuyến phà có xe gặp nạn – kể: “Phà chở quá đông, để xe ông Hận ở sát mép phà trong khi người của bến phà không phụ kéo xe lên chỗ an toàn nên xe tuột dốc rớt xuống sông. Cũng may phà vừa rời bến, còn trong cạn, nếu ra đến lòng sông tai họa sẽ khó lường”.Qua điện thoại, ông Trương Hoàng Thám - Chủ tịch UBND xã Tân Trung – nói: “UBND xã đã cử người đến lập biên bản vụ việc để có bước hỗ trợ giúp gia đình anh Hận mau chóng sửa xe, sớm về quê. Theo thông tin ban đầu, một phần lỗi do phía chủ phà, họ phải chịu trách nhiệm khi chở quá đông xe, gián tiếp gây nên sự cố”.Theo phản ảnh của khách bộ hành qua phà, thời điểm xảy ra sự cố trên phà có chở 3 xe du lịch và hơn 20 xe gắn máy.