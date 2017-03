Phá đường dây cá độ bóng đá “khủng” mùa Euro, đi xe Land Rover

Ngày 28-6, Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (C45) phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Phạm Văn Cường tại thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) về hành vi tổ chức cá độ bóng đá trên mạng internet.

Các đối tượng cùng vũ khí trong đường dây cá độ bóng đá "khủng" vừa bị bắt giữ Phạm Văn Cường được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá cực lớn, làm đại lý cho các “nhà cái” lớn ở nước ngoài. Cùng lúc đó, lực lượng công an cũng đồng thời tấn công và bắt 6 đối tượng khác gồm: Ngô Văn Đáng, Lê Văn Nhuận (đều trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), Đào Ngọc Linh (trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), Võ Thành Tâm, trú tại phường Bạch Đằng, Hà Nội), Nguyễn Minh Tú (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Hà Nội) và Đỗ Nghiêm Thành An (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội). Cơ quan công an đã thu giữ 6 ô tô các loại trong đó có xe hạng sang Land Rover màu đỏ đun, 1 xe hiệu Audi; gần 1 tỉ đồng tiền mặt, 17 điện thoại di động (trong đó có loại hạng sang như Vertu); 3 máy fax, 8 máy tính xách tay (nhiều máy hạng sang của Apple và loại máy tính chống shock cho quân đội), 6 thẻ tín dụng trị giá hàng tỉ đồng. Những chiếc xế hộp hạng sang của các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá bị thu giữ Đáng chú ý, cơ quan công an đã thu giữ được cả một “kho” vũ khí tại nhà các đối tượng này (chủ yếu ở nhà Cường và Đáng) gồm nhiều loại súng như: 3 khẩu súng colt đa năng, hàng trăm viên đạn; 3 khẩu súng bắn hơi cay (cùng hàng chục viên đạn); nhiều loại súng hoa cải cùng hàng chục loại đao, mã tấu, dao găm các thể loại. Trao đổi với Báo Người Lao động, Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 cho biết, chuyên án đã được theo dõi thời gian rất dài, rất lớn từ nước ngoài. Đối tượng Cường cầm đầu là “đại lý”, Đáng và Tâm là đại lý cấp 2 để phân phối cho các chân rết. Các đối tượng trực tiếp làm việc với các “nhà cái” lớn ở nước ngoài. Về VN, các đối tượng này là khâu trung gian, phục vụ cho các con bạc thông qua các tài khoản áo. Thông qua các tài khoản USD, các đối tượng sẵn sàng chi trả theo tỷ lệ 30-35 USD cho 1.000 USD để giao dịch. Sở dĩ có nhiều vũ khí từ thô sơ tới quân dụng là vì, ngoài tổ chức cá độ, các đối tượng còn hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, cầm đồ. “Xác định đây là 1 tổ chức cá độ bóng đá mang tính xã hội đen, khi thua sẵn sàng tổ chức vũ lực để đòi nợ, siết nợ nên chúng tôi đã tính toán rất kỹ để bắt các đối tượng an toàn, thu toàn bộ, triệt để vũ khí các đối tượng giấu vũ khí tại nhà”, Đại tá Tiến nhận định. Khẩu súng Cilt đời mới, hiện đại của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá Theo Đại tá Tiến, với những chứng cứ thu được, chủ yếu là chứng cứ điện tử nên lực lượng công an đã khẩn trương thu hồi máy vi tính, máy fax và những tài liệu mà các đối tượng đã sử dụng phục vụ cho đánh bạc, khai thác làm bằng chứng điều tra các đối tượng này. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và mở rộng điều tra về hoạt động tổ chức cá độ bóng đá và buôn bán vũ khí.

Theo N.Quyết (NLĐO)