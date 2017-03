Phá hàng chục vụ án nhờ camera giám sát an ninh

Thông tin trên vừa được đưa ra tại hội nghị “Sơ kết thực hiện Quyết định số 8394/QĐ-UBND và tình hình, kết quả công tác khảo sát, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên địa bàn” do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 11-5.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng sẽ lắp đặt hệ thống camera công cộng tại 857 điểm với tổng kinh phí dự kiến gần 22 tỉ đồng. Riêng thực hiện thí điểm lắp đặt trên địa bàn quận Hải Châu tại 274 điểm với tổng kinh phí dự kiến gần 8 tỉ đồng. Hệ thống camera công cộng được đầu tư 100% từ nguồn ngân sách của TP.

Ngoài ra, 3.363 điểm khác (hộ gia đình, khu dân cư, khu nhà cho thuê trọ, khu thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp, khu chợ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy, nhà hàng, tiệm vàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, quán Karaoke...) sẽ được lắp camera với tổng kinh phí xã hội hóa dự kiến gần 13,5 tỉ đồng...

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đánh giá cao hệ thống giám sát camera an ninh

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, đánh giá việc lắp đặt camera có tác dụng rất tốt trong đảm bảo an ninh. Từ hình ảnh trích xuất của camera, công an đã làm rõ 27 vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản.

Ngoài các camera lắp tại trụ sở các UBND phường, quận thì đặc biệt chú ý lắp tại vị trí tiếp công dân để có thể giám sát hoạt động cán bộ, nâng cao cải cách hành chính... Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP, thông tin thêm, quá trình trang bị hệ thống camera sẽ chú trọng nhiều đến chất lượng. Hiện chế độ quản lý, phần mềm đã có. Theo dự kiến, máy chủ sẽ đặt tại công an TP, quận và phường.



Camera an ninh giúp phòng, chống tội phạm

Ngoài ra, Sở GTVT cũng đã tổ chức khảo sát, lắp đặt thí điểm hệ thống camera giám sát giao thông, trật tự tại nút Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ; nút phía Tây cầu Sông Hàn, đồng thời tiếp tục khảo sát tổ chức lắp đặt thí điểm hệ thống camera giám sát giao thông tuyến Cách Mạng Tháng Tám.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay việc lắp đặt hệ thống camera giám sát là một trong những giải pháp đột phá để phòng, chống tội phạm. TP sẽ đầu tư kinh phí để trang bị các loại camera có chất lượng, kể cả camera hồng ngoại. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, TP cũng sẽ kêu gọi sự đóng góp của các doanh nghiệp, người dân.