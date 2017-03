Phà ở Long Xuyên kẹt xe kéo dài

Ông Võ Thành Công, Giám đốc Xí nghiệp Cụm phà An Hòa, cho biết ngày 19-2 có trên 3.000 xe ô tô và hơn 12.000 xe máy qua phà An Hòa. Còn tại phà Vàm Cống, số lượng xe tăng nhiều gấp hai lần tại phà An Hòa.

Ban quản lý các bến phà đã tăng cường ca trực phục vụ 24/24, đưa 12 phà loại 200 tấn và 100 tấn vào hoạt động liên tục. Trên các tuyến ngã tư đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ (phà An Hòa), quốc lộ 91 (phà Vàm Cống), ban quản lý các bến phà chủ động hợp đồng với CSGT TP Long Xuyên và hai phường Mỹ Long, Mỹ Thạnh phân luồng xe, hạn chế ùn tắc, không để tồn đọng xe qua đêm.

Từ sau tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 đến nay, du khách từ nhiều tỉnh, thành đổ về An Giang tham quan, hành hương mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam dẫn đến tình trạng kẹt phà thường xuyên, nhất là vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

TX