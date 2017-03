Phá rừng tràm trồng lúa

Năm 2010 toàn tỉnh Long An còn 46.000ha đất trồng tràm, nhưng hiện chỉ còn 40.000ha và tới đây sẽ còn giảm nữa.



Nguyên nhân người dân đốn tràm, theo ông Truyền, do giá gỗ tràm mấy năm qua quá thấp trong khi trồng và giữ rừng rất vất vả. Trung bình phải mất 6-7 năm mới thu hoạch tràm, nhưng bán chỉ được 30-40 triệu đồng/ha, trong khi đó trồng lúa hoàn toàn có thể thu được 15-20 triệu đồng/ha/năm.



Còn cho thuê đất cũng được 5-8 triệu đồng/năm. Sở dĩ người dân đốn bỏ tràm nhanh là do đất ở các huyện Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng có thể trồng lúa ngay, năng suất khá cao, từ 5-7 tấn/ha/vụ. Diện tích đất trồng lúa hiện nay của tỉnh Long An hơn 200.000ha và đang tiếp tục tăng.



Tương tự, rừng tràm ở huyện Tân Phước (Tiền Giang) cũng đang teo tóp vì nông dân chuyển sang trồng lúa. UBND tỉnh vừa cho phép huyện phá bỏ hơn 2.000ha tràm sang trồng khóm. Như vậy toàn huyện này chỉ còn khoảng 4.500ha đất trồng tràm.





Theo V.TR. - V.ĐÁT (TTO)