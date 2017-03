Phá tủ lấy trộm súng của công an

TAND tỉnh An Giang vừa xét xử đạo chích to gan nhất từ trước tới nay khi đột nhập nhà cán bộ công an để trộm cắp, tiện tay “cuỗm” khẩu súng ngắn.

Bị cáo giữ vai trò quan trọng nhất trong vụ án là Nguyễn Văn Ngọt (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Cuối năm 2004, mãn hạn 4 năm tù về tội Cướp tài sản, kẻ từng có 2 tiền án này lấy vợ với quyết tâm giã từ quá khứ, làm lại cuộc đời. Có vợ trẻ đẹp kém 8 tuổi nhưng Ngọt vẫn lập thêm “phòng nhì” và có một số cô bồ. Đệ tử của Ngọt là Trương Văn Lộc (phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên) cũng có nét tương đồng với đại ca khi đèo bòng một vợ, nhiều bồ. Lộc 26 tuổi nhưng đã hai lần vào trường giáo dưỡng do trộm cắp tài sản. Khoảng 22h ngày 27/10/2011, Lộc lái xe máy chở Nguyễn Văn Dũng (phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên) tìm tài sản lấy trộm. Đến khu vực ấp Hòa Tân (xã Định Thành, huyện Thoại Sơn), chúng chọn nhà của vị Đội trưởng trinh sát Trại giam Định Thành (thuộc Bộ Công an). Lộc bảo Dũng ở ngoài cảnh giới, còn mình đột nhập cạy tủ lấy trộm 9 triệu đồng và một túi xách có khẩu súng cùng hộp tiếp đạn. Lộc lấy 9 triệu đồng tiêu xài, còn khẩu súng thì đem về đưa cho đại ca. Ngọt giấu khẩu súng dưới bụi tre trước nhà vợ cả. Hơn một năm sau, khẩu súng vẫn “án binh bất động” dưới bụi tre, chưa một lần Ngọt sử dụng đến. Rạng sáng 8/12/2012, sau khi sử dụng ma túy, Ngọt về phòng trọ nhưng không thấy “vợ bé” đâu. Biết cô bồ lại tranh thủ đi “đổi gió”, Ngọt ghen tuông lồng lộn. Hắn đi lấy súng rồi hùng hổ quay lại chửi bới, dọa sẽ làm nổ tung cả khu trọ. Mọi người đã quá quen với cảnh Ngọt say rượu, phê ma túy gây sự cãi chửi vợ hờ nên cũng chẳng ai “bắt lời” hắn. Tức giận, Ngọt bắn 2 viên đạn vào vách tường phòng trọ để thị uy. Công an tỉnh An Giang kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ Ngọt và thu giữ khẩu súng. Biết tin “đại ca” Ngọt bị bắt cùng khẩu súng trộm năm trước, cuối tháng 10/2011, Lộc và Dũng đến công an đầu thú. Ngày 31/5, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ án này. Tại tòa, các bị cáo thú nhận vì thiếu hiểu biết pháp luật mà “lỡ tay” ăn trộm khẩu súng, để rồi dẫn đến hệ lụy khôn lường... HĐXX tuyên phạt Ngọt 7 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Lộc lĩnh 5 năm 6 tháng tù và Dũng 3 năm tù về hai tội Chiếm đoạt, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Trộm cắp tài sản. Riêng “khổ chủ” được giao súng bị xác định không thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, để người khác chiếm đoạt. Ông bị đơn vị xử lý về hành vi này. (Theo Pháp luật Việt Nam)