Phác họa chân dung cô gái bắt cóc chỉ trong 20 phút

Mở ra hướng phá án mới

Hoạ sỹ Linh cho biết trưa 11-1, anh nhận được điện thoại của một người bạn tên Thảo, chị nói vừa liên hệ công an quận 7 gợi ý nên vẽ chân dung nghi can bắt cóc để lan truyền rộng rãi đến người dân, nhằm mở ra hướng phá án mới. Chiều cùng ngày, theo sự hướng dẫn của công an quận 7, hoạ sỹ Phan Vũ Linh đã đến bệnh viện quận 7, gặp vợ chồng anh Hên – chị Tâm là cha mẹ cháu bé.

Việc phác hoạ chân dung được thực hiện từ trên lời kể của vợ chồng anh Hên, chị Tâm và người em gái kết nghĩa là ba nhân chứng đã trực tiếp giáp mặt với nghi can nhiều lần. Tại đây, phóng viên Pháp luật TP.HCM đã chứng kiến từ lúc hoạ sỹ phác thảo nét vẽ đầu tiên cho đến khi hoàn thành xong bản vẽ chỉ trong khoảng thời gian 20 phút.

Theo hoạ sỹ Linh vì có lời kể của nhiều nhân chứng, mỗi người kể một chi tiết nên giúp hoàn chỉnh bản vẽ được chính xác hơn. Đầu tiên hoạ sỹ bắt đầu vẽ những chi tiết lớn thấy rõ nhất, bao gồm khuôn mặt tròn, mái tóc bới cao… những nét vẽ cơ bản này dựa trên 60% lời kể của người mẹ. Sau đó anh Hên và người dì kết nghĩa của cháu bé xác nhận lại những chi tiết sâu hơn, như người chồng nói đôi môi của đối tượng không cong lên nhiều. Trong đó, dì kết nghĩa cháu bé lại là người nhớ kỹ nhất, vì chị có tâm lý ổn định hơn cha mẹ cháu, lại có điều kiện quan sát rất kỹ hung thủ trước đó. Người dì xác định thêm một số chi tiết như tóc màu vàng, trái tai hơi dài, giúp hoạ sỹ có thông tin tổng hợp hoàn chỉnh lại.



Hoạ sỹ Phan Vũ Linh

Sau khi bản phác thảo bằng bút chì đã được cả ba nhân chứng xác nhận là rất giống với nghi can, hoạ sỹ Linh cho biết ngay trong đêm anh đã scan lên máy tính, phác hoạ lại bằng màu y chang bức vẽ chì. Sáng hôm sau, hoạ sỹ tiếp tục mời anh Hên đến tận nhà ngồi cùng để chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh. Theo hoạ sỹ Linh, để phòng trường hợp hung thủ đeo mắt kiếng giả, nên hoạ sỹ đã cho ra hai tấm hình một có kính và không có kính. Có một chi tiết mà hoạ sỹ Linh cho biết là khi ngồi cùng chỉnh sửa, cha cháu bé đã mô tả đôi mắt rất to và nói chỉnh sửa thêm, nên khi ra bản vẽ đôi mắt của kẻ bắt cóc có hơi to hơn bình thường.

Theo hoạ sỹ Linh, việc phác hoạ chân dung tội phạm qua lời kể nhân chứng ở nước ngoài rất thường xuyên sử dụng, có khác là họ có sẵn bộ thư viện hình ảnh, hoạ sỹ gắn từng bộ phận vào một khuôn mặt sao cho giống nhất, nhưng hiện nay ở Việt Nam hình thức này vẫn còn khá mới mẻ. Hoạ sỹ cho hay, lúc vẽ chân dung kẻ bắt cóc anh đã cố gắng hết mức để có thể phác hoạ những đặc điểm nổi bật nhất của nhân vật.

Giống trên 90%

Nói về cảm xúc lúc ban đầu khi nghe cháu bé bị bắt cóc, và được đề nghị phác hoạ chân dung, hoạ sỹ Linh cảm thấy rất bức xúc về hành vi của hung thủ và thôi thúc muốn tham gia vào giúp cơ quan điều tra. Sau đó, khi tiếp xúc với cha mẹ cháu bé, anh nói lúc đó phải bình tĩnh trở lại, không để cảm tính xen lẫn vào khiến khi vẽ có thể sẽ không giống. Hoạ sỹ cho hay anh đã vẽ thể loại chân dung rất nhiều, nên khi được đề nghị vẽ chân dung hung thủ bắt cóc, anh tin là nếu có sự mô tả chính xác thì sẽ làm được.



Chân dung Lê Thị Bích Trâm phác thảo bằng chì. Ảnh: Hoàng Tuyết



Hoạ sỹ nhận định khi hình ảnh phác hoạ được công bố sẽ đánh động đến hung thủ để người này biết mình không còn vô hình nữa, và từ đó khiến tâm lý hung thủ bị yếu đi. Thượng tá Nguyễn Văn Thanh – đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận 7 cho biết hình ảnh phác hoạ nghi can bắt cóc do hoạ sỹ vẽ, giống đến khoảng 90% so với đối tượng ngoài đời thật. Ngay sau khi báo chí đăng tải hình ảnh này, có hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến cho cơ quan công an báo tin, và dựa trên các tin báo của người dân, công an đã sàng lọc, khoanh vùng được nơi nghi can đang giữ cháu bé, từ đó nhanh chóng bắt giữ được hung thủ và giải cứu cháu an toàn. Chiều 13-1, ông Lê Văn Mười – cha của Lê Thị Bích Trâm, là nghi can bắt cóc cũng cho biết sáng cùng ngày ông đọc báo và nhìn thấy hình ảnh phác thảo thì giật mình nhận ra ngay đó chính là con của ông.



Chân dung Lê Thị Bích Trâm phác thảo bằng màu. Ảnh: Hoàng Tuyết

Được biết hoạ sỹ Phan Vũ Linh hiện là giảng viên Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM, đồng thời còn giảng dạy tại nhiều trung tâm kỹ thuật, mỹ thuật tại TP.HCM. Hoạ sỹ Phan Vũ Linh từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, và từng học thạc sỹ mỹ thuật tại Mỹ. Ngoài công việc chính là giảng dạy, hoạ sỹ còn tham gia vẽ minh hoạ, truyện tranh, sách báo, hình ảnh quảng cáo. Trong thời gian qua, hoạ sỹ Phan Vũ Linh được biết đến là một nhân vật rất nổi tiếng, đình đám trên các diễn đàn mạng với nick name MarooneD.

TUYẾT KHUÊ