Phải chấm dứt ngay kiểu xử phạt của Formosa

Ông Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp): Các cơ quan chức năng cần vào cuộc

Đầu tiên, đây là khuôn viên của công ty đã được xây tường rào cách biệt với bên ngoài. Công ty có quyền và có trách nhiệm đặt ra các quy chuẩn nội bộ để bảo vệ tài sản, tính mạng, trật tự, an toàn bên trong, bao gồm cả quy chuẩn về giao thông nội bộ. Nhân viên của công ty buộc phải tuân thủ. Các phương tiện giao thông bên ngoài khi vào phía trong khuôn viên cũng không được làm khác. Bên cạnh đó, ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam mọi người đều phải tuân theo Luật Giao thông đường bộ, tuân theo quy định của Chính phủ về trật tự an toàn giao thông. Như vậy, công ty có thể đặt ra quy chuẩn nội bộ nhưng không được trái với pháp luật và trật tự an toàn giao thông của Nhà nước. Về nội dung quy chế nội bộ, công ty có thể đặt ra những quy chuẩn phía trong tường rào, như loại xe nào được phép vào; tuyến đường nào bị cấm; đường nào hạn chế tốc độ… và một số quy chuẩn khác về giao thông để bảo đảm trật tự an toàn cho mọi người bên trong khuôn viên công ty. Những quy định này của Công ty Formosa phải được phổ biến đến toàn bộ công nhân, nhân viên, đặc biệt là những nhân viên điều khiển phương tiện giao thông. Việc cho phép loại xe nào vào trong khuôn viên phải được phổ biến cho những người điều khiển phương tiện giao thông trước khi qua barie, bảo vệ của công ty. Hơn nữa, tại các tuyến đường công ty hoàn toàn có thể đặt ra các ký hiệu, biển báo trên các tuyến đường nội bộ, kể cả tuyến cấm, hạn chế tốc độ, loại xe..., thậm chí cả gờ giảm tốc nếu cần. Nếu công nhân, nhân viên của Công ty Formosa vi phạm, công ty có thể xử lý theo quy chế nội bộ. Đối với những tài xế từ bên ngoài vào, công ty có thể yêu cầu không được tiếp tục lưu thông trong khuôn viên của công ty. Nếu vi phạm nghiêm trọng có thể tính đến việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ, vận chuyển đối với người điều khiển phương tiện đó. Tuy nhiên, dù vi phạm có xảy ra bên trong khuôn viên Công ty, Formosa cũng không được đưa ra các quy định phạt tiền đối với người điều khiển phương tiện vi phạm. Bảo vệ công ty không có quyền xử phạt giống như CSGT hoặc các lực lượng có thẩm quyền khác. Như vậy, theo tôi, Công ty Formosa cần phải căn chuẩn lại quy chế nội bộ để định ra nguyên tắc bảo đảm trật tự an toàn giao thông bên trong khuôn viên sao cho bảo đảm đúng thẩm quyền. Dự thảo quy chế cần được tham khảo ý kiến của các sở, ngành của tỉnh Hà Tĩnh như Sở GTVT, Công an, Sở Tư pháp trước khi ban hành. Trường hợp công ty vẫn giữ nội dung của quy chế mà công luận đã phản ánh, theo tôi, các cơ quan có thẩm quyền cần phải vào cuộc kiểm tra, yêu cầu hủy bỏ những nội dung sai trái trên. VIẾT LONG ghi