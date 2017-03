‘Phải đảm bảo tết an toàn cho dân’

Cụ thể, ông Phong yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện tăng cường giữ vững an ninh trật tự, tăng cường tập trung công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... Ngành công an tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục không để xảy ra tình trạng tội phạm cướp giật, góp phần an dân, vui đón tết.

Ông Phong cũng yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện tập trung chăm lo công tác tết trên tất cả lĩnh vực, đảm bảo tết đến với mọi nhà, mọi người với tinh thần “đoàn kết, an toàn, vui tươi và tiết kiệm”. Trong đó, tập trung quản lý hàng hóa bình ổn trước, trong và sau tết; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, ép giá, bán không đúng giá, đặc biệt là quan tâm thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân.





Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: TL

Liên quan đến vấn đề cháy nổ trên địa bàn, chủ tịch UBND TP đề nghị các cấp, các ngành cần đặc biệt lưu ý tập trung cho công tác phòng ngừa, nhất là việc nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về an toàn phòng cháy.

Về vấn đề này, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho hay: “Tình hình cháy nổ tại TP.HCM hiện rất đáng lo. Theo báo cáo của UBND TP, trong tháng 1-2016, toàn TP đã xảy ra 43 vụ cháy làm hai người bị thương.

Nhìn từ vụ cháy gây thiệt hại lớn xảy ra tuần qua tại một cơ sở sửa chữa ô tô trên đường Cống Quỳnh (quận 1, TP.HCM), Đại tá Lê Tấn Bửu cho rằng TP đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCCC. Tuy nhiên, các văn bản chỉ đạo này vẫn chưa thẩm thấu xuống các đơn vị, địa bàn dân cư. Do vậy, tình hình cháy tiếp tục diễn biến phức tạp, rộ lên ở địa bàn dân cư, nhiều vụ gây thiệt hại nghiêm trọng, nhất là ở những hẻm sâu ít có lối thoát hiểm.

Trước tình trạng nguy cơ cháy nổ cao, Đại tá Bửu đề nghị các quận-huyện tổ chức ngay các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các kho hàng, nhà phố, chợ, các hẻm sâu trong khu dân cư... “Kiểm tra đến đâu phải nhắc nhở người dân, đồng thời xử lý ngay đối với những điểm không an toàn” - Đại tá Bửu đề nghị.

Đối với cấp TP, ông cũng đề nghị tăng cường các đoàn kiểm tra liên ngành để ngay trong tuần sau tiến hành kiểm tra tại các mục tiêu, trọng điểm - nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy cao như trung tâm thương mại, các điểm vui chơi, giải trí…