Phái đoàn quân đội Thái Lan tới Trung Quốc bàn kế hoạch hợp tác

Hãng Reuters đưa tin Phó Tổng tham mưu quân đội Thái Lan, Tướng Surasak Kanjanarat cho biết cuộc gặp này nhằm lên kế hoạch “hành động trong tương lai” với quân đội Trung Quốc - một trong những đồng minh lâu năm của Thái Lan ở khu vực.



Tướng Surasak nêu rõ: “Cuộc gặp nhằm bàn về các mối quan hệ và kế hoạch hành động tương lai cũng như trao đổi quan điểm về an ninh khu vực.”



Đại diện của quân đội cũng khẳng định sẽ không thảo luận tới tình hình ở Thái Lan hiện nay do “không phải vấn đề liên quan” và tập trung vào vấn đề tăng cường đào tạo quân sự.



Động thái này diễn ra sau vụ đảo chính ở Thái Lan hôm 22/5 vấp phải chỉ trích từ Phương Tây và Mỹ. Washington sau đó đã hủy cuộc tập trận chung với Bangkok do quân đội Thái Lan lên nắm chính quyền./.