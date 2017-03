Phải lên án, đấu tranh với tiêu cực, đem lại bình yên cho nhân dân

Phó chủ tịch nói, báo Công An TP.HCM phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành công an, đi sâu vào cuộc sống, nắm bắt kịp thời những vấn đề đang đặt ra để thông tin, định hướng dư luận. Trong đó cần chủ động phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực; đồng thời lên án, đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện tiêu cực, góp phần đem lại bình yên cho nhân dân.



Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III cho báo Công An TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA



Ông Lê Thanh Liêm thay mặt Ban Tuyên Giáo Thành ủy tặng bức tranh Bác Hồ cho Ban Biên tập báo Công An TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ông Liêm cho rằng để thực hiện nhiệm vụ đó báo Công An TP.HCM cần bám sát tôn chỉ, mục đích của tờ báo, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và nhu cầu bạn đọc, thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện.



Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm chúc mừng Ban Biên tập báo Công An TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi lễ, Đại tá Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định: “Nhiều vấn đề nóng bỏng đang đặt ra hằng ngày, hàng giờ trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội; đòi hỏi báo Công An TP.HCM cần có thêm nhiều tin, bài phân tích và lý giải sâu sắc, có sức thuyết phục, góp phần tham mưu cho việc đề xuất các chủ trương chính sách đúng đắn và chỉ đạo thực hiện”.



Theo Đại tá Ngô Minh Châu, báo Công An TP.HCM càng phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa về chất lượng, hấp dẫn về hình thức, phản ánh tin bài phong phú, kịp thời và tránh sai sót. Tờ báo cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao hiểu biết pháp luật, phản ánh sinh động và xác thực nguyện vọng của quần chúng để báo Công An TP.HCM không chỉ là tiếng nói của lực lượng Công an TP mà còn là diễn đàn của quần chúng nhân dân TP và cả nước.



Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm (bìa trái) bắt tay Đại tá Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc Công an TP.HCM tại buổi lễ. Ảnh: LÊ THOA





Cũng trong buổi lễ này, báo Công An TP.HCM đã vinh dự đón nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã trao huân chương và bằng khen cho đại diện báo Công An TP.HCM.



Đại tá Trần Trọng Dũng - Tổng Biên tập báo Công An TP.HCM cho biết tự hào về truyền thống 40 năm qua của đơn vị - một “binh chủng đặc biệt” trong đội ngũ lớn mạnh của lực lượng Công An TP trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, những người làm báo của báo Công An TP.HCM càng nhận thức rõ trách nhiệm của người chiến sĩ cầm bút, nguyện tăng cường đoàn kết, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, luôn luôn không ngừng học hỏi về mọi mặt, tiếp tục đổi mới và cải tiến sáng tạo để xây dựng và phát triển tờ báo luôn mang tính chiến đấu, đại chúng và nhân văn, không phụ lòng tin và mến mộ của bạn đọc.