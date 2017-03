Phải thông báo xả lũ thủy điện trước 4-6 giờ

Ngày 15-6, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương về vận hành hồ chứa, phòng, chống lụt bão của các nhà máy thủy điện, ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, kiến nghị Bộ Công Thương sớm điều chỉnh thời gian thông báo xả lũ của các quy trình vận hành liên hồ trên sông Ba trước 4-6 tiếng (thay vì chỉ 2 tiếng như hiện nay).

Theo ông Trúc, thời gian qua, công tác điều hành xả lũ, ứng phó với xả lũ từ các hồ chứa thủy điện của tỉnh Phú Yên gặp nhiều khó khăn do tỉnh này nằm ở hạ lưu sông Ba, trong khi các hồ chứa thủy điện sông Ba Hạ, sông Hinh, K’rông H’năng, Azun Hạ, An Khê-Ka Nak đều ở thượng lưu. Do sông Ba có độ dốc lớn nên mỗi khi các thủy điện xả lũ, nước có lưu tốc rất nhanh trong khi phần lớn dân cư của tỉnh nằm ở hạ lưu. Do đó, trong 2 tiếng trước khi xả lũ, chính quyền, người dân không thể kịp ứng phó; nhiều khu dân cư ở vùng trũng ven sông Ba không kịp sơ tán. Ngoài ra, gần đây việc điều hành xả lũ của tỉnh Phú Yên phụ thuộc vào quá trình xả lũ của các hồ Azun Hạ, An Khê-Ka Nak nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong khi Phú Yên không tham gia điều hành xả lũ hai hồ chứa này.

Thủy điện An Khê - Ka Nak trong một lần xả lũ đột ngột gây thiệt hại cho vùng hạ lưu sông Ba. Ảnh: TN

Ông Đào Tấn Cam, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, kiến nghị: “Bộ Công Thương cần sớm thành lập ban chỉ đạo điều hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên hệ thống sông Ba để điều hành, chỉ đạo việc vận hành xả lũ của các chủ hồ chứa này”. Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay vào mùa khô, các thủy điện đua nhau tích nước để vận hành, lưu lượng nước xả ra sông quá ít không đảm bảo dòng chảy tối thiểu, gây tình trạng thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, nhiều đoạn sông bị chết… Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước việc nhà máy thủy điện An Khê-Ka Nak sử dụng nước ở thượng nguồn sông Ba nhưng lại dẫn nước xuống sông Kôn (Bình Định) sau khi vận hành một nhà máy khác khiến vùng hạ lưu sông Ba bị thiếu nước trầm trọng, chính quyền các địa phương vùng hạ lưu hoàn toàn bị động trong điều tiết nguồn nước, gây bức xúc trong nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng hứa sẽ yêu cầu Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo Ban Quản lý dự án thủy điện 7 (chủ đầu tư nhà máy thủy điện An Khê-Ka Nak) điều chỉnh lưu lượng xả nước ra sông Ba, khi vận hành phải đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Ông Vượng cũng cho biết sẽ yêu cầu các nhà máy thủy điện khác trên sông Ba làm việc cụ thể với chính quyền các địa phương, thống nhất quy chế phối hợp vận hành hồ chứa, đảm bảo lưu lượng nước xả hợp lý cả mùa lũ và mùa khô, ưu tiên nước cho sản xuất nông nghiệp, hạn chế ảnh hưởng đến hạ lưu.

TẤN LỘC