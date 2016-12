Phải tiết kiệm từng đồng ngân sách

Tập trung chống hối lộ, “sân trước”, “sân sau” Tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tóm tắt dự thảo nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tinh thần vô trách nhiệm với công việc, vô cảm với dân… hay những việc để thất thoát tài sản nhà nước, vốn liếng nhà nước… đụng chạm hằng ngày với khối chính quyền. Do vậy, tinh thần Nghị quyết trung ương 4 là quyền lực phải được giám sát, đặc biệt là chống hối lộ, chống “sân trước”, “sân sau”… mà trước đây gọi là móc ngoặc. Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc chống trì trệ trong nhiệm vụ được giao. cán bộ phải tiên phong gương mẫu. “Thay đổi cán bộ khi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thấy suy thoái thì phải thay đổi ngay” - Thủ tướng nói. Năm 2017, TP.HCM sẽ thành lập mới 50.000 DN Phát biểu tại hội nghị ở đầu cầu TP.HCM , Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết kinh tế TP trong năm 2016 tăng trưởng khá, tổng sản phẩm GRDP đạt 8,05%. Theo ông Phong, đó là mức tăng trưởng cao nhất trong năm năm gần đây. Với kết quả đó, trong năm 2017, ông Phong cho biết TP.HCM sẽ huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2016. Đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khuyến khích DN khởi nghiệp. Đồng thời khắc phục hiệu quả các vấn đề nhân dân thành phố đặc biệt quan tâm như tình trạng ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ùn tắc giao thông... TP.HCM cũng phấn đấu trong năm 2017 sẽ thành lập mới 50.000 DN, đến năm 2020 TP sẽ có 500.000 DN. Tại hội nghị, ông Phong kiến nghị Chính phủ hoàn thiện nghị định về phân cấp ủy quyền cho TP.HCM, bảo đảm cho TP có cơ chế thực sự hiệu quả để phát triển. Ông Phong cho biết vừa qua Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương đối với các đề xuất của TP về phân cấp, ủy quyền quy hoạch một số khoản thu, khoản chi, phí và lệ phí phù hợp; về quy định hành vi xâm phạm trật tự, văn minh đô thị… Do đó, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng quy định chặt chẽ, cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương liên quan nhằm tạo điều kiện để TP cụ thể hóa các nội dung được phân cấp, đảm bảo việc phân cấp thật sự có hiệu quả trên thực tế. TÁ LÂM