Phạm ba tội, lãnh 12 năm tù

Trí là người nghiện ma túy, đã nhiễm HIV, từng có hai tiền án trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích. Ngày 13-4, Trí đang chạy xe máy thì bị Công an quận Tân Phú yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trí không chấp hành mà lấy roi điện chích vào người một cán bộ làm nạn nhân té ngã. Trí vất xe bỏ chạy, công an bắn chỉ thiên vẫn không dừng lại. Trí xô ngã một người đang ngồi trên xe máy chờ mua bánh mì để lấy xe tẩu thoát. Nạn nhân ôm Trí lại giằng co. Công an chạy đến bắt Trí thì lại bị Trí dùng roi điện chích...

Tại cơ quan điều tra, Trí khai trước đó đã trộm cắp chiếc xe máy, bốn điện thoại di động và 2 triệu đồng...

PHƯƠNG LOAN