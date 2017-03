Phẩm giá dân tộc không cho phép đánh đổi độc lập, chủ quyền lấy bất cứ thứ gì

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ Đại dương xanh”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông - mối quan tâm chung của đất nước ta, của khu vực và thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam sáng 7/6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải một lần nữa nêu rõ: Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan vô điều kiện khỏi vùng biển của Việt Nam.