Phạm tội đến cùng, lãnh án tử hình

Tùng làm bốc xếp tại cảng Phúc Long, quận Thủ Đức (TP.HCM), thuộc sự quản lý của nhóm trưởng Nguyễn Văn An. Tháng 7-2010, Tùng bị đuổi việc nhưng vẫn còn 13 ngày công chưa thanh toán. Ngày 6-8-2010, sau khi nhậu say, Tùng gọi điện thoại nhiều lần cho anh An để hỏi về chuyện tiền công nhưng anh An không nghe máy. Tức giận, Tùng tới cảng Phúc Long tìm anh An. Tại đây, anh An cho biết số tiền công này chưa được cấp trên thanh toán, đồng thời bảo Tùng gọi điện thoại cho cấp trên. Chỉ có vậy nhưng Tùng đã rút dao đâm anh An nhiều nhát làm nạn nhân chết tại chỗ…

Theo tòa, bị cáo có nhân thân xấu, hành vi phạm tội hết sức côn đồ, hung hãn, có tính chất quyết liệt, phạm tội đến cùng. Xét thấy không còn khả năng cải tạo, tòa tuyên loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

D.HẰNG