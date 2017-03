Phạm tội lừa đảo, 2 chị em vào tù

Hai chị em bị cáo Đinh Thị Kim Oanh cùng lĩnh án

Theo tài liệu của cơ quan điều tra (CQĐT), do thân quen và biết bà Nguyễn Thị Bích (SN 1955, trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho gần 1.000m2 tại địa chỉ này nên Đinh Thị Kim Oanh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Oanh rêu rao là con nuôi của một vị lãnh đạo cấp cao và là người thân của một lãnh đạo thành phố Hà Nội. Việc xin cấp “sổ đỏ” cho bà Bích dễ “như trở bàn tay” nếu Oanh đứng ra giúp đỡ. Đổi lại, bà Bích phải chi một khoản tiền để Oanh “chạy” thủ tục. Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Oanh đã tìm đủ lý do để yêu cầu bà Bích phải chi thêm tiền so với thỏa thuận.

Nhằm tạo lòng tin với “con mồi”, ngày 21-4-2010, Oanh đã nhờ chị gái mình là Đinh Thị Kim Anh (SN 1959, trú ở số 113, ngõ 41, đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân) giả danh là thư ký của vị lãnh đạo thành phố trực tiếp gọi điện thông báo ngày trả “sổ đỏ” cho bà Bích. Tuy nhiên cứ gần đến ngày hẹn, Kim Anh lại gọi điện trì hoãn, đồng thời yêu cầu đưa thêm tiền cho Oanh để “lo lót”.

Tài liệu của CQĐT cho thấy bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12-2009 đến khi bị phát hiện, hai chị em Oanh đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Bích với tổng cộng hơn 2,2 tỷ đồng. Trong đó, Kim Anh trực tiếp tham gia cùng em gái lừa đảo tiền của bà Bích là hơn 300 triệu đồng, trong vòng hơn 1 tháng. Số tiền còn lại đã được Oanh chiếm đoạt, tẩu tán từ trước.

Tại phiên xét xử, cả hai chị em bị cáo đều thừa nhận hành vi, thủ đoạn phạm tội như cáo trạng của VKS cáo buộc. Tuy nhiên khai trước HĐXX, bị cáo Đinh Thị Kim Oanh một mực cho rằng chỉ nhận của bà Bích tổng cộng hơn 700 triệu đồng chứ không phải hơn 2,2 tỷ đồng như cáo buộc. Do bị hại Nguyễn Thị Bích vắng mặt tại phiên xử nên luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Thị Kim Anh đã đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ số tiền chiếm đoạt. Luật sư này cho rằng, việc VKS truy tố các bị cáo với số tiền chiếm đoạt lớn như vậy nhưng không có đầy đủ chứng cứ xác đáng mà chỉ dựa vào lời khai của bị hại là không thỏa đáng, trái với nguyên tắc trong tiến hành tố tụng.

Bác lại lời bào chữa cho bị cáo, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo với lý do lời khai của người bị hại phù hợp với lời khai của các bị cáo tại CQĐT, lời khai tại phiên tòa cũng như một số chứng cứ khác. Đại diện cơ quan công tố nêu quan điểm, hành vi của bị cáo Oanh đặc biệt nghiêm trọng, còn hành vi của bị cáo Kim Anh là rất nghiêm trọng khi đã chiếm đoạt số tiền lớn của người khác. Do đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Oanh từ 15-17 năm tù, còn bị cáo Kim Anh từ 7-8 năm tù giam. HĐXX cũng đã phán quyết yêu cầu hai bị cáo phải hoàn trả đầy đủ số tiền chiếm đoạt cho bị hại.

