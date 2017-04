Phạm tội nhiều lần, không được giảm án

Theo tòa, mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với tính chất phạm tội nhiều lần của bị cáo, bị cáo cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để xem xét giảm nhẹ.

Trước đó, sáng 11-6-2010, Công an huyện Châu Thành A kết hợp với Công an xã Thạnh Xuân kiểm tra, thu giữ trên người của Lê Văn Đông một gói thảo mộc khô. Qua giám định, tất cả đều là cây cần sa có trọng lượng là 19,0374 g. Lê Văn Đông đã thừa nhận mua số cần sa trên của An. Ngày 22-7-2010, Công an huyện Châu Thành A tiến hành bắt, khám xét nhà của An, thu giữ nhiều cành, lá, hoa, hạt thảo mộc khô, qua giám định là cây cần sa, có trọng lượng 46,1846 g. Tại cơ quan điều tra, An khai nhận từ năm 2008 đến tháng 7-2010 đã nhiều lần mua cây cần sa tươi của người khác đem về nhà phơi khô và bán lại để kiếm lời.

SÔNG HẬU