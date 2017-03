Phản đối phán quyết của tòa, hàng trăm người bao vây HĐXX

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 50 ngày 26.4.2009, Nguyễn Phong cùng Lê Văn Thái và Nguyễn Trường Kha (cùng trú ở thị trấn Phú Thiện) rủ nhau đi uống cà phê.

Đến khoảng 20 giờ 5, Thái về trước và ghé vào nhà Phong thì gặp chị Trần Thị Ái Vân, là vợ của Phong đang ngồi xem tivi.

Khoảng 20 giờ 25, từ quán cà phê về, thấy Thái đang ôm vợ mình ở phòng khách, Phong đã xông vào đánh Thái rồi điện thoại cho Kha và chị Phạm Thị Lợi (vợ Thái) đến chứng kiến. Phong cho rằng Thái cưỡng hiếp vợ mình.

Sau đó, Phong lấy một cái búa đóng đinh đánh vào cẳng chân Thái làm anh này bị gãy hở xương cẳng chân phải, bị thương tật 15%. Phong tiếp tục lấy kéo cắt tóc vợ mình và Thái.

Trước thái độ hung hăng của Phong, Thái hoảng sợ năn nỉ Phong được “giải quyết tình cảm”, nói sẽ bồi thường cho Phong 30 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền mà Phong đòi là 300 triệu đồng, nếu không sẽ cắt “của quý” của Thái.

Phong lấy giấy bút đưa cho Thái bắt viết giấy nhận nợ với nội dung do Phong đọc.

Phong nhờ Kha ký vào tờ giấy nhận nợ của Thái để làm chứng rồi cho Thái về.

Sáng hôm sau, Phong đem tờ giấy nhận nợ trên đến Công an thị trấn Phú Thiện xin xác nhận để đi công chứng thành nhiều bản thì bị Công an huyện lập biên bản thu giữ.

Đến ngày 29.4.2009, Công an huyện Phú Thiện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phong về các tội danh trên và sau đó tạm giam Phong.

Khi tòa tuyên án 9 năm 3 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Phong, vợ Phong và những người thân trong gia đình đã lớn tiếng phản đối, cho rằng tòa xử trái luật.

Tình hình tại khuôn viên UBND thị trấn Phú Thiện (nơi tòa xét xử lưu động) và khu vực xung quanh càng trở nên phức tạp. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung, có nhiều người hùa theo la ó gây mất trật tự.

Phải mất nhiều giờ đồng hồ, đám đông mới chịu giải tán với sự can thiệp của lực lượng chức năng. Còn Hội đồng xét xử phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng công an mới ra về an toàn.

Theo thượng tá Yên Văn Thảo, đối với thân nhân của bị cáo Phong, Công an huyện sẽ vận động, tuyên truyền để họ hiểu rõ các quy định của pháp luật và việc tòa tuyên phạt như vậy là căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Còn đối với những kẻ cầm đầu, kích động đám đông bao vây hội đồng xét xử, Công an huyện đang điều tra làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Theo Thiên Trúc (TNO)