Phần lớn các lái xe lo ngại bị phạt hơn là sợ chết

Theo cuộc thăm dò do tiến sỹ Judy Fleiter đến từ Trung tâm công nghệ nghiên cứu tai nạn và an toàn đường bộ thuộc Đại học Queensland, Australia, phần lớn số các "bác tài" lo ngại rằng mình có thể bị phạt chứ không sợ việc mình sẽ không an toàn khi phóng xe vượt quá tốc độ cho phép.

Hầu hết các lái xe đều được thông báo rất rõ về hậu quả của việc phóng xe quá tốc độ cho phép song họ cũng nắm được các điểm đặt camera theo dõi cố định trên đường đi nên thường lái chậm lại khi đến gần camera. Trong một tuyên bố, tiến sỹ Fleiter nói: “Nỗi lo sợ lớn nhất của các lái xe là bị bắt phạt và nhiều người cho rằng họ có “bí quyết” để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, họ mới chỉ tính đến rủi ro bị bắt (do vượt quá tốc độ) chứ chưa tính đến rủi ro bị chấn thương.” Trả lời khi được hỏi họ sẽ lái xe như thế nào tại nơi quy định tốc độ là 100km/giờ, một số lái xe thừa nhận họ đôi khi lái với vận tốc 145km/giờ trong khi những người khác tiết lộ họ thường muốn lái xe an toàn nên chạy ở vận tốc 60km/giờ. Theo bà Fleiter, một số lái xe cho hay họ biết rằng họ có thể sống sót sau vụ tai nạn đường bộ khi chạy tốc độ cao nhưng người ngồi cùng xe với họ thì không. Theo Huy Bình (Vietnam+)