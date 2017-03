Phân luồng giao thông chi tiết tại Hà Nội dịp đại lễ

Cụ thể như sau:



• Từ ngày 28-9 đến ngày 11-10:



Cấm các phương tiện ô tô tải, xe chở bê tông, xe chở vật liệu xây dựng, xe chở phế thải xây dựng, xe cơ giới 3, 4 bánh tự chế chở hàng (kể cả xe do thương binh, bệnh binh điều khiển) đi lại trên các tuyến phố từ vành đai III vào khu vực nội thành. TP Hà Nội kiến nghị Bộ Giao thông - Vận tải phân luồng từ xa các phương tiện xe tải, xe container, xe chở các loại vật liệu xây dựng qua các tỉnh lân cận mà không hướng tâm Hà Nội, riêng tuyến Nam - Bắc từ Quốc lộ 1 - rẽ qua cầu Yên Lệnh sang Hưng Yên - Quốc lộ 5 - Quốc lộ 1.



• Từ 7g sáng ngày 1-10 (khai mạc đại lễ):



Cấm đường tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và quanh Hồ Gươm.- Phương tiện giao thông đi từ Hàng Bài đến ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt rẽ phải hoặc trái đi tiếp, không được vào khu vực bảo vệ (trừ xe ưu tiên có thẻ). - Các phương tiện đi từ Nguyễn Khắc Cần đến ngã tư Nguyễn Khắc Cần - Hai Bà Trưng rẽ phải đi Lý Thái Tổ, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.

- Các phương tiện đi từ Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ đến ngã sáu rẽ phải đi Tràng Tiền, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải. - Các phương tiện đi Trần Quang Khải vào đến phố Tông Đản, Hàng Vôi quay đầu ra. Các phương tiện đi từ Trần Quang Khải vào Lò Sũ đến ngã tư Hàng Vôi - Lò Sũ rẽ phải đi Hàng Tre.

- Các phương tiện đi từ Lê Thái Tổ đến ngã tư Hàng Khay đi thẳng Bà Triệu hoặc rẽ phải đi Tràng Thi.

- Sẽ tổ chức trông giữ xe đạp, xe máy của người dân tại vỉa hè các tuyến phố Trần Nguyên Hãn, Ngô Quyền, Hàng Vôi, Lò Sũ, Hàng Bông, Hàng Trống, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu; trông giữ xe ôtô ở các tuyến phố Phạm Ngũ Lão, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Nguyên Hãn, Lê Phụng Hiểu.



• Từ 20g ngày 6-10 đến 23g ngày 7-10 (ngày tổng duyệt) và từ 20g ngày 9-10 đến 23g ngày 10-10 (ngày tổ chức diễu binh - diễu hành):



Cấm đường trên các tuyến Hàng Đậu, Hàng Than, Cửa Bắc, Thanh Niên, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh (đoạn hồ Ngọc Khánh), Kim Mã, Nguyễn Thái Học (đoạn từ Kim Mã - Liễu Giai đến ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn), Lê Duẩn (đoạn từ ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học đến ngã ba Lê Duẩn - Điện Biên), Cửa Nam, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng (đoạn Ngô Quyền đến Lê Thánh Tông), Lê Thánh Tông, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Đặng Dung, Nguyễn Biểu, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Cao Bá Quát, Trần Phú.



• Từ 18g - 23g ngày 10-10 (đêm hội văn hóa nghệ thuật chào mừng đại lễ tại Ssn vận động Mỹ Đình):



Thiết lập vành đai bảo vệ, tổ chức phân luồng giao thông theo ba tuyến.- Tuyến một gồm các đường Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt - Bưởi - Láng - Quốc lộ 6 - Đường 70 - Đường Tây Tựu: Cấm các loại xe tải, xe khách hoạt động từ 18g-23g. - Tuyến hai gồm đường Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Láng Hòa Lạc - Đường 70 (đoạn từ xã Tây Mỗ đến ngã tư Nhổn): các phương tiện đi theo sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. - Tuyến ba gồm đường xung quanh sân vận động Mỹ Đình, toàn bộ tuyến đường trực tiếp vào khu vực Sân vận động Mỹ Đình: Các phương tiện đi theo sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông.



• Trong thời gian cấm đường, Tổng công ty Vận tải Hà Nội bố trí xe buýt đưa người dân từ tám điểm đỗ vào khu vực nội thành:- Điểm đỗ xe Gia Thuỵ (quận Long Biên) - ngày thường: có 8 tuyến đi qua với 1195 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 10-15-20 -30 phút/ lượt xe), ngày 10-10 có 5 tuyến đi qua với 869 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 10-15-20-30 phút/ lượt xe).

- Điểm đỗ xe gầm cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) - ngày thường: có 4 tuyến đi qua với 654 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 10-15-20 phút/ lượt xe), ngày 10-10: có 5 tuyến đi qua với 828 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 10-15-20 phút/ lượt xe).

- Điểm đỗ xe Mỹ Đình 1+2 (huyện Từ Liêm) - ngày thường: có 3 tuyến đi qua với 586 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 5-10-15-20 phút/ lượt xe), ngày 10-10: có 3 tuyến đi qua với 468 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 10-15-20 phút/ lượt xe).

- Điểm đỗ xe Kim Ngưu (Đền Lừ - Q.Hoàng Mai) - ngày thường: có 4 tuyến đi qua với 770 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 5-10-15-20 phút/ lượt xe), ngày 10-10: có 3 tuyến đi qua với 446 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 10-15-20 phút/ lượt xe).

- Điểm đỗ xe Hải Bối (huyện Đông Anh) - ngày thường: có 5 tuyến đi qua với 766 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 5-10-15-20-30 phút/ lượt xe) - ngày 10-10: có 5 tuyến đi qua với 766 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 5-10-15-20-30 phút/ lượt xe).

- Điểm đỗ xe gầm cầu Thanh Trì + công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai) - ngày thường: có 1 tuyến buýt kế cận đi qua với 80 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 10- 20-30 phút/ lượt xe), ngày 10-10: có 2 tuyến đi qua với 240 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 10-15-20-30 phút/ lượt xe).

- Đường Hồng Hà (quận Ba Đình) - ngày thường: có 11 tuyến đi qua với 1915 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 7-10-15-20 phút/ lượt xe), ngày 10-10: các tuyến buýt phải điều chỉnh hoặc dừng hoạt động do cấm đường Trần Nhật Duật - Yên Phụ - Thanh Niên. - Điểm đỗ xe Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) - ngày thường: có 2 tuyến đi qua với 246 lượt xe/ngày (tần suất mỗi tuyến từ 15-20 phút/ lượt xe), ngày 10-10: có 1 tuyến đi qua với 122 lượt xe/ngày (tần suất từ 15-20 phút/ lượt xe).





