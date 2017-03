Phân luồng giao thông kiểu "lạ"

Được biết cuối năm 2007, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp QL91, đoạn Châu Đốc-Tịnh Biên, thuộc tỉnh An Giang. Từ đó, UBND tỉnh An Giang có văn bản gửi Bộ GTVT xin quản lý đầu tư QL91 đoạn nằm trong thị xã Châu Đốc. Sau đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Đức Thịnh đã làm việc với UBND tỉnh An Giang, thống nhất giao đoạn QL91 trên địa bàn thị xã Châu Đốc cho tỉnh An Giang quản lý đầu tư theo dự án nâng cấp đã được phê duyệt. Tháng 12-2009, UBND thị xã Châu Đốc ban hành kế hoạch phân luồng giao thông khu du lịch núi Sam.