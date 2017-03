Phan Thiết: Trắng đêm đánh úp thổ phỉ titan

Lúc 23 giờ ngày 24-11, tại điểm tập kết titan ở thôn Tiến Phú cạnh tỉnh lộ 719, lực lượng công an phát hiện hàng chục người đang vận chuyển titan đã đóng vào bao (mỗi bao 60 kg) từ nơi cất giấu ra xe ben 86H-5098. Các chiến sĩ công an phải nổ súng, nhóm người này mới tháo chạy. Công an Phan Thiết đã lập biên bản tạm giữ xe ben 86H-5098 cùng khoảng 40 tấn titan.

Ngay sau đó, Công an TP Phan Thiết tiếp tục kiểm tra một địa điểm khai thác titan nằm giáp ranh giữa TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam. Địa điểm này cũng thuộc thôn Tiến Phú, cách điểm ban đầu khoảng 10 km (cả hai điểm cùng do một nhóm phu khai thác). Nhưng lần này nhóm phu đã kịp tẩu tán toàn bộ trang thiết bị, máy móc đãi tuyển titan. Đoàn kiểm tra đã phá dỡ một máng đãi cát, một giếng khoan.

Tại hiện trường, bốn ngọn đồi cát cao khoảng 50 m đã bị cày xới, băm nát, nhiều cây rừng có chức năng phòng hộ bị đánh bật rễ... Kiểm tra bếp ăn trong bốn lán trại, đoàn kiểm tra xác định nhóm phu titan vừa rời khỏi hiện trường chưa đầy 1 giờ trước khi đoàn kiểm tra ập vào. Cơm, gạo, thức ăn, vỏ lon bia, nước ngọt… còn vung vãi khắp nơi.

Đồi cát bị cày xới nham nhở vì khai thác titan. Ảnh dưới: Xe vận chuyển titan lậu bị tạm giữ. Ảnh: PN

Mặc dù khai thác theo kiểu thổ phỉ nhưng điểm khai thác thứ hai có quy mô khá lớn. Nhóm khai thác đã đắp bốn hồ chứa nước dùng để đãi tuyển titan. Cạnh đó, do khai thác trên đồi cao nên các phu dễ dàng phát hiện lực lượng kiểm tra và nhanh chóng thu dọn tang vật tẩu tán và lẩn trốn vào rừng. Lực lượng kiểm tra lần theo dấu bánh xe truy đuổi sang huyện Hàm Thuận Nam nhưng không kịp.

Theo một cán bộ CSĐT Công an TP Phan Thiết, chủ của nhóm khai thác titan này không bán lại cho các “đầu nậu” như thường lệ mà “phù phép” hồ sơ vận chuyển titan sang cảng Cát Lở (Bà Rịa-Vũng Tàu) bán cho các đầu mối trực tiếp xuất sang Trung Quốc. Vụ việc đang được Công an TP Phan Thiết mở rộng điều tra.

 Trong một diễn biến khác, ngày 24-11, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã báo cáo UBND tỉnh về các khu vực đã hết hạn giấy phép khai thác titan trên địa bàn. Cụ thể, Sở đã yêu cầu Công ty TNHH Khoáng sản và Thương mại Tấn Phát tháo dỡ thiết bị, bàn giao khu đất diện tích 116 ha cho chủ đầu tư dự án sân golf Cảnh Viên (Hàm Tân). Tại huyện Hàm Thuận Nam, khu vực mỏ Gò Đình diện tích hơn 30 ha của Công ty Liên doanh Khoáng sản quốc tế Hải Tinh cũng đã hết hạn giấy phép. Công ty này đang lập đề án đóng cửa mỏ. Tương tự, mỏ Vũng Môn (Bắc Bình) diện tích hơn 120 ha của Công ty Cổ phần Đường Lâm cũng phải ngưng hoạt động do hết hạn giấy phép.

PHƯƠNG NAM