Phản ứng của Tân Hiệp Phát khi đại lý phân phối Dr. Thanh bị phạt

Liên quan đến sự việc 64 chai nước Dr Thanh bị lợn cợn ở Cà Mau, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cà Mau đã xử phạt hành chính Công ty Việt Loan (nhà phân phối của Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát) về các vi phạm trong bảo quản hàng hóa.

Ngày 29-12, đại diện Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát đã lên tiếng và tuyên bố không chối bỏ trách nhiệm và cam kết sẽ cùng nhà phân phối khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc đối ngoại của Tân Hiệp Phát, cho biết: Điều kiện kho hàng và quy cách bảo quản có ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm. Cụ thể, khi các hộp sản phẩm chất thành chồng, nhiều lớp, chai sản phẩm phía trong dễ bị chèn ép, dẫn đến hở nắp, lọt khí. Do sản phẩm của Tân Hiệp Phát không sử dụng chất bảo quản nên việc không khí lọt vào sẽ làm sản phẩm hỏng, nổi lợn cợn.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cà Mau ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Việt Loan.

Theo quy định của Tân Hiệp Phát, các nhà phân phối khi bảo quản hàng hóa không được chất cao quá bảy thùng sản phẩm. Ngoài ra, theo hợp đồng giữa Tân Hiệp Phát và nhà phân phối thì đối tác của Tân Hiệp Phát phải chịu trách nhiệm về các quy định an toàn thực phẩm và điều kiện kho bãi.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi chia sẻ: “Khi có bất kỳ sản phẩm nào đến tay người tiêu dùng trong tình trạng không hoàn hảo, Tân Hiệp Phát đều có phần trách nhiệm của mình trong đó ”.

Người đại diện của Tân Hiệp Phát cũng cho biết tập đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhà phân phối Việt Loan và các đại lý, nhà phân phối khác, khắc phục những điểm chưa hoàn thiện để có thể cung cấp sản phẩm dịch vụ một cách chu đáo, hoàn hảo nhất, làm hài lòng người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 21-12, đoàn thanh tra liên ngành do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau chủ trì đã niêm phong 64 chai Dr Thanh có cợn tại Công ty Việt Loan (địa chỉ tại phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Đồng thời, Công ty Việt Loan cũng bị lập biên bản không đạt nhiều tiêu chí về an toàn thực phẩm, các điều kiện thực tế như sử dụng nơi bảo quản, phương tiện bảo quản thực phẩm không đảm bảo vệ sinh (trần lợp tôn, nền xi măng, để sản phẩm trực tiếp xuống nền qua lớp giấy carton bao bì); không có thiết bị chuyên dùng để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, thiết bị thông gió và độ chiếu sáng chưa đảm bảo; chất hàng quá nhiều lớp không theo đúng quy định của nhà sản xuất...

Đến ngày 25-12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cà Mau đã xử phạt hành chính ông Đoàn Quốc Việt, đại diện Công ty Việt Loan, số tiền 16,5 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.