Phản ứng kiên quyết việc thay đổi hiện trạng trên biển Đông

Ông Nguyễn Văn Hải được thả vì lý do nhân đạo Về việc trả tự do đối với ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), bà Phạm Thu Hằng cho biết Nhà nước VN đã quyết định tạm đình chỉ việc chấp hành hình phạt tù và cho phép ông Hải xuất cảnh sang Mỹ vì lý do nhân đạo. Ông Nguyễn Văn Hải bị bắt ngày 20-4-2008 tại TP.HCM, đến ngày 10-9-2008 bị tòa án tuyên phạt 30 tháng tù giam vì tội trốn thuế. Tháng 4-2012, ông Hải bị tòa án xét xử về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước theo Điều 88 Bộ luật Hình sự và bị tuyên án 12 năm tù giam. Ngày 21-10-2014, ông Hải được tạm đình chỉ chấp hành án và được phép xuất cảnh sang Mỹ.