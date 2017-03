Pháp hỗ trợ hơn 7 tỉ đồng khắc phục sạt lở bờ biển Cửa Đại

Dự án “Nghiên cứu về quá trình xói lở bờ biển Hội An và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ biển một cách bền vững” do Cơ quan Phát triển Pháp và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại TP Hội An. Buổi hội thảo thu hút gần 100 đại biểu đến từ trong nước và quốc tế, trong đó có gần 10 chuyên gia, học giả nổi tiếng và nhà quản lý đến từ Cộng hòa Pháp, Nhật Bản.



Bờ biển Cửa Đại bị sạt lở.



Nội dung thảo luận của các nhà quản lý, chuyên gia khoa học trong và ngoài nước tại hội thảo khởi động dự án này là phân tích nguyên nhân, đề ra cơ chế và giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn công trình và mỹ quan cho biển Cửa Đại. Đa số chuyên gia đều nhận định phải xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở ở vùng biển này trong thời gian vừa qua và tìm giải pháp khắc phục.

“Cơ quan Phát triển Pháp trong buổi hội thảo đã đồng ý tài trợ 300.000 euro (khoảng 7,4 tỉ đồng) cùng 5 tỉ đồng nguồn vốn đối ứng tỉnh Quảng Nam để đầu tư cho Hội An để khởi động dự án nghiên cứu trong vòng 12 tháng (7-2016 – 7-2017). Đồng thời, tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với các bộ, ngành trung ương và các nhà tài trợ tiếp tục tìm nguồn kinh phí phục vụ cho việc nghiên cứu tìm giải pháp chống sạt lở trong thời gian tới đây” - ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết.