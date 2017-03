Phạt 15 triệu đồng vì tự lập trang tin điện tử tổng hợp

Theo đó, Công ty TNHH Thông tin Sức khỏe Gia đình An Khánh do bà An Phương Thảo làm giám đốc bị phạt 15 triệu đồng vì có hành vi vi phạm hành chính: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp www.baoxahoi.vn chưa có giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Hành vi vi phạm trên được quy định tại Khoản 2, Điều 63 Nghị định 174/2013/ NĐ - CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo Đ.L /Infonet